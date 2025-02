Po UI vse bolj posegajo tudi prevaranti: globoki ponaredki vaših najbližjih

Si predstavljate, da vas kliče hči in vas prosi, da ji nakažete nekaj denarja? V dobri veri ji ga seveda nakažete, kasneje pa ugotovite, da osebe, ki vas je klicala in za katero ste bili prepričani, da je vaša hči, sploh ne poznate. To je seveda zaradi napredka umetne inteligence mogoče, saj lahko ponaredi tako vaš glas kot obraz. Kaj vse je možno narediti le z nekaj kliki, nam je pokazal oblikovalec in strokovnjak za to področje, ki se, kot pravi, najbolj boji posledic, ki jih bo imela umetna inteligenca na starejšo generacijo.