Po 'umetnem soncu' Kitajska preizkuša še 'umetno luno'

Naprava je sestavljena iz dvometrske sobe, ki je nameščena v vakuumski komori z dvema močnima magnetoma. Ta ustvarjata močno magnetno polje in povzročata lebdenje sobe. Kitajski raziskovalci so v njej simulirali lunino pokrajino ter vanjo vnesli kamenje in prah.

Simulacije šibke gravitacije sicer potekajo v letalih in trajajo le nekaj minut, medtem ko lahko z umetno luno šibko gravitacijo simuliramo, kakor dolgo želimo, trdijo snovalci. Kitajski znanstveniki nameravajo objekt preskusiti na Zemlji, preden ga pošljejo na Luno, kjer je gravitacija približno šestkrat šibkejša kot na Zemlji.

Podobno kot Moskva in Washington namerava Peking na Zemljin satelit poslati astronavte in tam celo vzpostaviti dolgotrajno prisotnost. Ker bo to prva tovrstna misija, morajo znanstveniki vedeti, kako se bodo določeni materiali in tehnologija dolgoročno obnašali na Luni. Na Zemljinem satelitu ni atmosfere, temperature pa se lahko v kratkem času drastično spremenijo.

Raziskovalci so povedali, da so že opravili preizkus na prototipu svoje stvaritve. Nadaljnji testi bodo morda razkrili, ali je 3D-tiskanje možno na Lunini površini, in če je odgovor pritrdilen, bo to olajšalo raziskovanje Lune – namesto da bi na naš satelit pošiljali težko in drago opremo, jo bodo lahko raziskovalci napravili tam.

"Nekateri poskusi, izvedeni v simuliranem okolju, nam lahko dajo tudi nekaj pomembnih namigov, na primer kje iskati vodo, ujeto pod površjem," je dejal kitajski strokovnjak Li Ruilin.