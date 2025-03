Po vrnitvi iz vesolja: sindrom napihnjenega obraza in kurjih nog

"To so izmerili, da je ta premik velik. Tam okoli 2 litra krvi pride iz nog v prsni koš in v glavo. In to seveda pomeni, da se žile potem v prsnem košu in v glavi napolnijo, da poraste pritisk. In prva sprememba, ki jo ponavadi vidimo pri takem astronavtu je, da nabrekne."

"Ljudje ves čas sprašujejo glede spanja v vesolju. Ali ležimo? Če smo v postelji? No, nič od tega. Razmere na vesoljski postaji so povsem drugačne od tistih na Zemlji, tudi med spanjem astronavti lebdijo. Dlje časa kot preživijo v vesolju, bolj drastično se spremeni njihovo telo. Že takoj, ko vstopijo v vesolje, pa se zgodi velik premik krvi v zgornji del telesa, " razlaga doktor Boštjan Rituper z Medicinske fakultete.

Spremembe v obratno smer se istočasno dogajajo v nogah, gre za stanje oziroma sindrom napihnjene glave in kurjih nog. Zato je za astronavte pomembno, da so tudi med misijo fizično aktivni. Sunita je denimo ena redkih, ki je pretekla vesoljski maraton, pojasnjuje strokovnjak za vesoljsko medicino profesor doktor Igor Mekjavić. "Ona je fizično in psihično zelo pripravljena, ampak v vesolju toliko časa biti je tudi naporno. Oni sicer imajo vadbene naprave ... Samo očitno ta vadba ni dovolj dobra, da bi preprečila to adaptacijo na breztežnost."

45-dnevni program rehabilitacije

"Če bi ona vstala zdaj, če ne bi bila na vozičku, ne bi mogla hoditi, bi bila zelo nestabilna. Ampak to se bo vrnilo zelo hitro." Ameriška vesoljska agencija NASA je izdelala 45-dnevni program rehabilitacije, ki astronavtom pomaga, da se ponovno prilagodijo na zemeljsko življenje. Rituper: "Je na nek način primerljivo z našimi intenzivnimi bolniki, sploh s tistimi, ki jih zdravimo z zdravili, ki dokazano pospešujejo hitrost propada mišic in kosti."

Vadbeno strategijo za astronavte, ki bodo nekoč potovali na Mars, razvijajo tudi v planiškem laboratoriju Inštituta Jožef Stefan. Dr. Mekjavić: "Se zavedamo teh sprememb in vsi si prizadevamo najti rešitev, da bi se potem po devetih mesecih vrnili na Zemljo nespremenjeni, to je skoraj nemogoče. Ampak čim bližje smo temu, tem bolje bo."

Veliko pozornosti pa je pritegnila tudi nenavadna oblika Sunitine brade. Rituper: "Zdaj razlog za to, je pa jasno, ko pridete na zemljo, pride do obratnih procesov. Tako da vso to tekočino, ki jo imamo v obrazu, gre nazaj, izzveni. Obraz se pravzaprav skrči, hkrati pa v vesolju izgubljamo, kot ste omenili, mišično maso in tudi količina podkožnega maščevja se pravzaprav zmanjša. In kombinacija teh treh dejavnikov lahko res privede do izrazitih sprememb obraza."

Dobra novica pa je, da se bo Sunita, upajmo, končno naspala. Poleg ležanja v postelji bo na dan ponovno doživela le en vzhod in zahod. Zaradi hitrega kroženja vesoljske postaje okoli Zemlje - sta se dan in noč izmenjevala na vsakih 45 minut.