Twitter po vzoru drugih platform uvedel 'flite'– objave, ki izginejo po 24 urah

Medtem ko se na Instagramu in Facebooku takšne objave imenujejo "zgodbe" (angleško: story), pa so na Twitterju to novo možnost poimenovali "fleets", kar je angleška sestavljanka iz besedne zveze "fleeting tweets", ki pomeni minljivi tviti.

Na tako imenovane flite bo možno odgovoriti le z zasebnim sporočilom, je pojasnil predstavnik Twitterja Kayvon Keykpour. S to opcijo želijo to družbeno omrežje približati tudi tistim uporabnikom, ki jim ni privlačna ideja, da njihove stare objave ostanejo vidne in javno dostopne vsem.

Če želite objaviti "flit", morate pri opciji "deli" izbrati "deli v flitu". Podobno kot pri "zgodbah", tudi tukaj lahko v objavi uporabniki delijo slike, videoposnetke, čustvene simbole in besedilo. Vaši sledilci in vsi, ki imajo dostop do vašega profila, lahko vidijo "flite" na vrhu svoje časovnice. Nekateri so novo funkcijo pozdravili, mnogi redni uporabniki pa nad njo niso preveč navdušeni, saj menijo, da je postala časovnica še bolj nepregledna. Eden od uporabnikov pa meni, da je za to funkcijo toliko razlogov: