Pod poljsko sladoledarno našli grob srednjeveškega viteza

Strokovnjaki na najdišču v historičnem okrožju Srodmiescie v središču Gdanska delajo že od leta 2023. A to poletje jih je na predelu, kjer so sicer prodajalne, manjše lokalne trgovinice in stojnice pričakalo pravo presenečenje. Na mestu, kjer je stala sladoledarna, so našli grob srednjeveškega viteza.

Vitezovo okostje so našli pod okrašenim nagrobnikom. Pokopan je bil na pokopališču, ki je nekoč obdajalo najstarejšo cerkev v Gdansku. Najdišče je bilo nekoč del zgodnjesrednjeveške trdnjave. Strokovnjaki zdaj nadalje raziskujejo najdbe – analizirali bodo tako nagrobnik kot okostje.

Najprej so odkrili nagrobno ploščo, okrašeno z izrezljano podobo viteza, so za CNN pojasnili v poljskem arheološkem podjetju ArcheoScan. Nagrobnik so nato v začetku julija dvignili in spodaj jih je pričakalo okostje odraslega moškega, za katerega menijo, da je živel v 13. ali 14. stoletju. Najdba je "izjemnega pomena" in "eno najpomembnejših arheoloških odkritij na Poljskem v zadnjih letih", je ob tem dejala Sylwia Kurzyska, arheologinja in direktorica ArcheoScana.

Nagrobnik je izdelan iz gotlandskega apnenca, ki je bil v srednjem veku zelo cenjen, relief pa prikazuje viteza v verižnem oklepu in gamašah, z mečem in ščitom. Nagrobna plošča v dolžino meri približno 150 centimetrov, na njej so – kljub temu da je delno poškodovana – še vedno vidne pomembne podrobnosti, ki kažejo na pravo umetniško delo.