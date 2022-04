Pod površjem Jupitrove lune se skrivajo oceani, v katerih bi lahko bilo življenje?

Dokazi za plitve tolmune, nedaleč pod zamrznjeno površino lune, so se pojavili, ko so znanstveniki opazili, da so velikanski vzporedni grebeni na Evropi, ki se raztezajo več sto kilometrov v dolžino in več sto metrov v višino, osupljivo podobni površinskim značilnostim, odkritim na ledeni plošči Grenlandije.

Znanstveniki so v svoji študiji nakazali na možnost, da bi podobnost med ledenimi grebeni na luni Evropa in na Grenlandiji lahko pomenila obstoj tekoče vode na Jupitrovi luni. Tekoča voda v vesolju pa je eden glavnih pogojev za razvoj življenja.

Evropa je s premerom 3200 kilometrov nekoliko manjša od Zemljine lune. Postala je vodilni kandidat pri iskanju življenja drugje, ko so opazovanja s zemeljskimi teleskopi in mimoidočimi vesoljskimi sondami odkrila dokaze o globokem oceanu 10 do 15 milj pod njegovo ledeno površino. Njen ocean naj bi ležal 60 do 160 kilometrov globoko. Čeprav njen premer znaša le četrtino Zemljinega, lahko vsebuje dvakrat več vode kot vsi zemeljski oceani skupaj, še piše Guardian.

Glede na vse, kar je znano o Evropi, so slike hladnega telesa odkrile dolgoletne skrivnosti. Ena je prisotnost obsežnih dvojnih grebenov, ki pokrivajo površino kot brazgotine. Grebeni lahko dosežejo do 300 metrov visoko in so ločeni z dolinami, širokimi pol milje.

Nasina misija Europa Clipper, ki naj bi bila izstreljena leta 2024, pa naj bi med drugim osvetlila, kako so nastali dvojni grebeni. Njena naloga bo, da podrobno razišče površje Jupitrove lune in ugotovi, ali so tam primerni pogoji za življenje.