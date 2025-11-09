Podelili nagrade in priznanja za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke

V Cankarjevem domu so podelili 15 državnih nagrad in priznanj za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke. Prejemnikom nagrad in priznanj je čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, ki se jim je zahvalil za njihov izjemen prispevek k razvoju znanosti doma in v svetu ter poudaril pomembnost znanosti za razvoj države.

Kot je v nagovoru poudaril premier Golob, raziskovalke in raziskovalci s svojim delom vsak dan dokazujejo, da znanost v Sloveniji ne živi le v laboratorijih in inštitutih, temveč se dotika vsakdanjega življenja. "Znanost vodi Slovenijo v prihodnost. Je ključ do trajnostnega razvoja, miru in blaginje prihodnjih generacij," je poudaril. "Slovenija potrebuje znanost, znanost pa Slovenijo, državo, ki verjame v njen razum, veličino in luč, ki vodi v skupno prihodnost," je dodal.

Leto 2025 je po njegovih besedah leto, ko je Slovenija kot država jasno pokazala, da verjame v znanost. Ob tem je izpostavil tudi praznovanje nacionalnega dneva znanosti, ki ga bomo letos prvič obeležili v ponedeljek in ki bo priložnost, da se zahvalimo znanstvenicam in znanstvenikom, ki s svojimi dognanji spreminjajo naša življenja na bolje. Nagrade oz. priznanja je na slovesnosti podelila predsednica odbora za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti Nataša Vaupotič.

Kdo so prejemniki nagrad?

Zoisovi nagradi za življenjsko delo sta prejela virologinja in specialistka medicinske mikrobiologije Tatjana Avšič Županc in matematik Tomaž Pisanski, Puhovo nagrado za življenjsko delo pa raziskovalec v farmacevtski tehnologiji Franc Vrečer. Priznanje ambasador znanosti RS je za prispevek k prepoznavnosti Slovenije na področju kozmologije in astrofizike dobil kozmolog in fizik Uroš Seljak. Poleg že omenjenih nagrad so podelili tudi Zoisove nagrade za vrhunske dosežke. Prejeli so jih Andrej Rahten za vrhunske dosežke na področju preučevanja slovenske politične zgodovine, Polona Žnidaršič Plazl in Igor Plazl za vrhunske dosežke na področju kemijskega in biokemijskega mikroprocesnega inženirstva, Matjaž Humar za vrhunske dosežke na področju mikroskopskih izvorov laserske in kvantne svetlobe ter Kristina Gruden za vrhunske dosežke na področju sistemske in molekularne biologije.

