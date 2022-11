Podgane imajo ritem in 'rade plešejo' na Lady Gaga

Da bi ugotovili, ali imajo tudi glodavci – tako kot ljudje – prirojeno sposobnost sinhronizacije z ritmom glasbe, so znanstveniki z Univerze v Tokiu podgane opremili z brezžičnimi miniaturnimi merilniki, ki so lahko merili najmanjše premike glave. Nato so jim predvajali enominutne izseke iz Mozartove Sonate s štirimi različnimi hitrostmi.

Sprva so znanstveniki menili, da je ritem morda povezan z njihovim srčnim utripom in so predvidevali, da bodo podgane raje poslušale glasbo, ki se je predvajala v tempu 300 udarcev na minuto. A kot so odkrili, so podgane uspešneje sinhronizirale gibe ob glasbi z okoli 120-140 udarci na minuto, kar je verjetno povezano s prirojenim tempom v možganih, ki je podoben pri različnih vrstah.

Podgane so prav tako uspele ujeti ritem s pesmijo skupine Queen Another One Bites The Dust in Born This Way izvajalke Lady Gaga.