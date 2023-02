Podjetje SpaceX uspešno preizkusilo najmočnejšo raketo doslej

Gwynne Shotwell, predsednica in operativna direktorica družbe SpaceX, je pred tem v sredo na konferenci v Washingtonu dejala, da bi lahko prva orbitalna izstrelitev v primeru uspešnega preizkusa motorjev sledila že v naslednjem mesecu.

Ameriška vesoljska agencija Nasa je raketo Starship podjetja SpaceX izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III. Sklop misij Artemis je simbol ameriških vesoljskih ambicij, misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni, pa naj bi predstavljala njegov vrhunec. Ta je bil sicer prvotno predviden že za leto 2024, zdaj pa je preložen vsaj na leto 2025.

V sklopu misije bodo štirje astronavti v Nasinem modulu orion poleteli v Lunino orbito, nakar se bosta dva astronavta preselila na pristajalni modul Starship podjetja SpaceX, ki bo nato pristal na Luni.

Raketa bi lahko delovala podobno kot potniško letalo

Če bo raketa Starship delovala kot so načrtovali, bi bil to velik napredek in to ne le zaradi mase, ki jo bo lahko dvignila v vesolje. Zasnovana je namreč tako, da jo je mogoče v celoti ponovno uporabiti, pri čemer se oba dela rakete, tako pospeševalnik Super Heavy kot tudi raketa na vrhu – vedno znova vračata na Zemljo.

Dejansko bi raketa tako lahko delovala podobno kot potniško letalo. Dolgoročni prihranki stroškov v primerjavi z običajnimi raketami za enkratno uporabo bi bili tako ogromni.