Slovenski dijaki premagali svet: je to konec tiskanih računov?

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Izum dolenjskih dijakov lahko pomeni konec tiskanih računov in na milijone ton manj papirja. S svojo podjetniško idejo UniBill so v ZDA pometli s skoraj 800 rivali z vsega sveta, pustili odprta usta strokovni žiriji in se domov vrnili kot absolutni zmagovalci v kategoriji "business". Prototip je že tu, velike odločitve pa tudi. Bodo sprejeli 36 tisoč dolarjev vredno štipendijo čez lužo ali se bodo na podjetniško pot podali doma?

