Medtem ko so ZDA začele uradni odstop od pariškega podnebnega sporazuma, je svetovna znanstvena javnost poslala svarilo politikom, ki ne storijo dovolj (ali nič) za zajezitev "prihajajoče katastrofe".

"Znanstveniki imajo moralno obvezo, da človeštvo odkrito opozorijo pred kakršnokoli veliko eksistenčno grožnjo," so poudarili podpisniki. Dodali so, da se je kljub 40 letom globalnih podnebnih pogajanj, z redkimi izjemami, na splošno nadaljevalo običajno poslovanje in je večinoma spodletelo, da bi naslovili trditve o podnebnih spremembah.

"Podnebna kriza je prispela in se poglablja hitreje, kot je pričakovala večina znanstvenikov," so opozorili znanstveniki v prispevku pod vodstvom Williama J. Ripplea, Christopherja Wolfa, Thomasa M. Newsomea, Phoebe Barnard in Williama R. Moomawa.

Znanstveniki predlagajo šest korakov, s katerim bi lahko omilili posledice podnebnih sprememb: nadomestiti fosilna goriva z obnovljivimi viri energije z nizko vsebnostjo ogljika, zmanjšanje izpustov, kot je metan, zaščita ekosistema Zemlje, prehranjevanje z več sadja in zelenjave in manj živalskimi izdelki, vzpostavitev brezogljičnih ekonomij ter stabilizacija populacije človeštva.