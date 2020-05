'Začetek novega ekosistema': podnebne spremembe dele Antarktike spreminjajo v zeleno

Na nekaterih območjih so se te sicer enocelične življenjske oblike razrasle tako na gosto, da so sneg obarvale v svetlo zeleno barvo, kar je vidno celo iz vesolja, pravi študija, ki je bila v sredo objavljena v reviji Nature Communications .

Biologi z univerze Cambridge in raziskovalci British Antarctic Survey so šest let opazovali in merili zelene alge na snegu - rezultat raziskave je prvi večji zemljevid alg na območju Antarktičnega polotoka, ki bo uporabljen kot izhodišče za nadaljnje študije. Te bodo opazovale tudi, kako hitro se sicer belo območje Zemlje spreminja v zeleno, predvsem zaradi podnebnih sprememb - s tem pa potencialno ponuja tudi vir prehrane in možnost preživetja za druge vrste.

"Gre za pomemben napredek pri našem razumevanju življenja na Antarktiki in kako se bo spreminjal v prihodnjih letih s segrevanjem podnebja," je dejal dejal eden vodilnih znanstvenikov študije Matt Davey z univerze Cambridge. Alge so našli predvsem na obalnih predelih, še posebej na majhnih otočkih ob severnem delu Antarktičnega polotoka, kjer so temperature toplejše in se povzpnejo nad ničlo.

Že sedaj so ugotovili, da so alge v tesnih odnosih z določenimi glivičnimi sporami ter bakterijami: "Gre za skupnost. To bi lahko oblikovalo nov življenjski prostor. Gre za začetek novega ekosistema," je za Guardian povedalDavey. Do sedaj so identificirali 1,9 kvadratnega kilometra veliko območje, ki ga pokrivajo alge. Skorajda dve tretjini alg sta na majhnih otočkih ob severnem delu Antarktike, kjer so tudi preteklo poletje beležili temperaturne rekorde.