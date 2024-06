Podpisan sporazum, ki bo Slovenijo 'katapultiral' še dlje v vesolje

OGLAS

Sporazum med slovensko vlado in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), s katerim Slovenija pristopa h Konvenciji o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije in povezanim pogojem, je predsednik vlade podpisal na podlagi mandata, ki ga mu je podelila vlada na svoji 105. redni seji 30. maja 2024. "Po tem podpisu se pravo delo šele začenja. Slovenija morda ni največja ali najbolj bogata, lahko pa tekmuje z izjemnimi idejami," je ob tej priložnosti dejal slovenski premier Robert Golob.

Dodal je, da bo Slovenija aktivno sodelovala in prispevala s svojim znanjem, strokovnjaki in inovativnimi pristopi. "Če želimo biti na ravni EU globalno konkurenčni, potem je vesoljska tehnologija eno izmed ključnih področij. Pohvale Esi, ki je v središču teh prizadevanj," je dejal. Ob tem se veseli, da bodo lahko opravljali koristno delo, "ne le za Slovenijo ali Eso temveč za celotno človeštvo". "To je namreč tisto, za kar gre na področju vesoljske tehnologije," je sklenil Golob. 'Za pogumne entuziaste v slovenskem vesoljskem sektorju ni meja' Gospodarski minister Matjaž Han je ob tem naznanil, da je slovenski vesoljski sektor sestavljen iz pogumnih entuziastov. "Zanje ne velja rek, 'Samo nebo je meja'. Zanje ni meja, saj si postavljajo cilje, ki presegajo vse znane meje. Na ta način pa prestavljajo tudi naše družbene omejitve," je dejal. Dodal je, da je ponosen na to, "kako daleč smo prišli s skupnimi močmi". "Verjamem, da bomo polnopravno članstvo v Esi izkoristili do zadnje priložnosti in ponesli Slovenjo še dlje v vesolje," je povedal. Pod Hanov resor sodita tudi slovenski vesoljski sektor in Slovenska vesoljska pisarna, ki je zaslužna za uspešen zaključek pogajanj za polnopravno članstvo Slovenije v Esi.

Generalni direktor ESA Josef Aschbacher pa je spomnil: "Od prvega sporazuma o sodelovanju, sklenjenega pred 15 leti, je minilo že kar nekaj časa. Ta podpis je ključni mejnik ne le za Slovenijo, temveč tudi za Eso, ki se je 50 let po svoji ustanovitvi izkazala za še vedno privlačno, saj je bila preoblikovana, da bi se prilagodila sedanjim pričakovanjem in izzivom." Ob tem je poudaril, da podpis priča o trajni zavezanosti zaporednih slovenskih vlad vesoljskim dejavnostim ter o skupnih prizadevanjih Pisarne za vesolje v okviru ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter ekip Ese v različnih direktoratih. "Takšna prizadevanja so že privedla do kar nekaj zgodb o uspehu. Zdaj začenjamo novo obdobje. Sloveniji želim uspešno vključitev v Eso in evropsko vesoljsko dobavno verigo," je še zaželel. Zrelost slovenskega vesoljskega sektorja in dodatne kadrovske obveznosti Polnopravno članstvo Republike Slovenije prinaša prednosti in nove priložnosti, pa tudi dodatne finančne in kadrovske obveznosti. Dodatno bo odprlo vrata za sodelovanje slovenskih podjetji v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati. Gre za dva programa, ki predstavljata jedro te agencije, in sicer temeljni tehnološki raziskovalni program ter znanstveni program.

Na ministrstvu so poudarili, da možnost za sodelovanje v teh programih kaže na zrelost slovenskega vesoljskega sektorja. Da omogoča enakopravno sodelovanje z drugimi članicami Ese pri sprejemanju ključnih odločitev, hkrati pa je tudi priznanje Sloveniji, da izpolnjuje zahtevne kriterije za polnopravno članstvo, ki jih določa Esa. "Polnopravno članstvo prinaša tudi dodatne kadrovske obveznosti, saj bo Slovenija sedaj sodelovala v vseh ključnih telesih Ese. Ta namreč na podlagi konvencije deluje po skrbno premišljenih in učinkovitih administrativnih postopkih. Agencija vključuje ne le (po novem) 23 polnopravnih članic, pač pa tudi sodelovalno članico Kanado, tri pridružene članice, sklenjene pa ima še sporazume o sodelovanju s štirimi članicami EU ter z Evropsko komisijo," so dodali. Letna članarina in enkratni znesek v višini 1,7 milijona evrov Prepričani so, da bo ta novi mejnik Slovenije povečal prepoznavnost naše države kot čedalje pomembnejše akterke v mednarodnem vesoljskem prostoru. To bo slovenskim podjetjem omogočilo tudi nadgradnjo sodelovanja s podjetji drugih držav članic ESA in pridobivanje novih komercialnih projektov.