Podvodni T-rex: Odkrili dvometrsko lobanjo starodavne 'morske pošasti'

Na obali v Dorsetu so raziskovalci našli lobanjo ogromne morske pošasti. Pripada pliozavru, divjemu morskemu plazilcu, ki je strah in trepet v oceanih povzročal pred približno 150 milijoni let. Dvometrski fosil je najboljši primerek te vrste, ki so ga doslej odkrili znanstveniki.

Lobanja 'morske pošasti' je daljša kot telo večine ljudi, kar ponazarja, kako ogromna so bila takšna bitja. Predstavljala so strah in trepet oceanov, kar ni bilo težko s 130 kot britev ostrimi zobmi, ki so neusmiljeno trgali plen. Pliozavrov plen se zato ni dolgo mučil, morska pošast je lahko ubila z enim samim ugrizom, piše BBC. To je bil ubijalski stroj, ki je skupno meril od deset do 12 metrov. Poleg smrtonosnih zob je imel štiri izjemno močne okončnine, ki so spominjale na plavuti, s katerimi se je lahko največji plenilec skozi oceane poganjal z veliko hitrostjo. Znanstveniki ga opisujejo kot podvodnega T-rexa.