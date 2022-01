Pogled v nebo bo letos prinesel marsikaj zanimivega

16. maja bo popolni Lunin mrk. Pri nas bo popolna faza po pojasnilih Janeza Kosa s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani vidna le za zelo kratek čas zjutraj med zahajanjem Lune. "Zanimivo pri tem mrku je, da bomo iz naših krajev lahko za ta kratek čas na nebu hkrati videli Sonce in Luno. 19. novembra bo še en popolni Lunin mrk, ki pa pri nas ne bo viden," je povedal.

Od meteorskih rojev naj bi bili najlepši Kvadrantidi, ki so bili vidni 3. januarja, in Geminidi v noči s 13. na 14. december. V obeh primerih gre za več kot sto meteorjev na uro, iz temnih lokacij še nekaj več. Meteorski roj Perzeidov okoli 12. avgusta bo motila polna luna, zato jih ne bomo videli veliko, je še navedel Kos.

"Kakšnih svetlejših kometov, kot smo jih navajeni iz zadnjih nekaj let, v letu 2022 zaenkrat ni napovedanih. Najsvetlejši bo morda C/2021 O3 PanSTARRS. Viden bo z daljnogledom, če se mu sij okrepi, mogoče tudi s prostim očesom. Lahko pa nas preseneti kak drug komet," je še dejal.

Konec leta bo Luna zakrila Mars, kar se po Kosovih besedah zgodi relativno redko, na nekaj let. Pojav bo pri nas viden zjutraj, tik pred zahodom Lune v noči s 7. na 8. december.

Andrej Guštin iz zavoda Cosmolab izpostavlja še današnji 4. januar, ko je Zemlja najbližje Soncu. "Ker se Zemlja okoli Sonca giblje po elipsi, se njena oddaljenost od Sonca stalno spreminja. Čeprav se zdi paradoksalno, je Zemlja Soncu najbližje sredi naše zime, a to ni povezano z letnimi časi, za katere je kriv nagib Zemljine osi na ravnino kroženja okoli Sonca," je pojasnil.

Merkur pa bo 12. januarja v najugodnejši legi za opazovanje na večernem nebu. "Ker je Merkur blizu Sonca, je tudi na nebu vedno blizu Sonca, zato je Merkur mogoče videti le v večernih urah kmalu po zatonu Sonca ali v jutranji zarji in okoli največjih elongacij – to je takrat, ko je Merkur na nebu najbolj oddaljen od Sonca. Okoli tega datuma sta na večernem nebu blizu Merkurja vidna še planeta Saturn in Jupiter," pojasnjuje Guštin.

9. februarja bo Venera v največjem siju, vidna zjutraj kot Danica nad vzhodnim obzorjem. V tem času sta na nebu blizu Venere še Mars in Merkur. 30. aprila bo po navedbah Guština zanimiva konjunkcija Venere in Jupitra. 14. avgusta bo Saturn v opoziciji; planet bo viden vso noč in to je po besedah Guština idealen čas za njegovo opazovanje s prostim očesom in teleskopi. Enako velja za Jupiter 26. septembra.

Astronomski observatorij ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko ob menjavi letnih časov oziroma ob solsticijih in enakonočjih organizira Dan odprtih vrat. Zavod Cozmolab pa bo organiziral javna opazovanja Luninega in Sončevega mrka.

Novi mejniki v raziskovanju vesolja

Na področju raziskovanja vesolja bo zanimivo dogajanje v zvezi z vesoljskim teleskopom James Webb, ki ga je ameriška vesoljska agencija Nasa po več preložitvah izstrelila 25. decembra lani. Z naj bi nadaljevali in razširili raziskovanje vesolja, ki ga še vedno uspešno izvaja Hubblov teleskop.