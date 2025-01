Poklica, ki zmanjšata tveganje za demenco

Ali lahko poklic, ki ga opravljate, vpliva na razvoj Alzheimerjeve bolezni? Nova študija temu prikimava. In sicer poklica, ki vključujeta pogosto navigacijsko in prostorsko obdelavo podatkov, naj bi pomembno vplivala na del možganov, ki ga prizadane demenca.

Vozniki taksijev in reševalnih vozil imajo nižjo stopnjo umrljivosti zaradi Alzheimerjeve bolezni od ostalih poklicev, je pokazala nova študija, poroča Euronews. To pomeni, da obstaja potencialna povezava med delovnimi mesti, pri katerih aktiviramo naš spomin, in tveganjem za demenco. Vozniki si morajo namreč zapomniti in si v spomin hitro priklicati zemljevid ulic. Še ena raziskava, ki so jo opravili v Veliki Britaniji, je razkrila, da so se pri voznikih taksijev v Londonu tekom let pojavile funkcionalne spremembe v hipokampusu, to je delu možganov, ki je odgovoren za kratkoročni in dolgoročni spomin ter je tesno vpleten v prostorsko navigacijo. Hipokampus je tudi prvi predel možganov, ki ga prizadene Alzheimerjeva bolezen, najbolj pogosta oblika demence.

V novi študiji, ki jo je objavil britanski BMJ, so raziskovalci s harvardske medicinske šole analizirali stopnjo umrljivosti zaradi Alzheimerjeve bolezni v ZDA med letoma 2020 in 2022. V splošni populaciji je bilo 1,69 odstotka vseh smrti povezanih z Alzheimerjevo boleznijo, pri taksistih in šoferjih je bil ta odstotek 1,03, pri voznikih reševalnih vozil pa 0,91. Avtorji študije so povedali, da rezultati nakazujejo povezavo med navigacijsko in prostorsko obdelavo podatkov, ki je pri taksistih in voznikih reševalnih vozil zelo pogosta, ter verjetnostjo za Alzheimerjevo bolezen. To sicer ne pomeni, da bi morali prenehati uporabljati GPS med vožnjo, poudarja soavtor študije. Opozarja, da taksisti in vozniki avtobusov ta del možganov intenzivno uporabljajo skozi desetletja. Raziskovalci so tudi opozorili, da študija ne dokazuje vzročnosti. Možno je tudi, da je večja verjetnost, da bodo ljudje, ki so boljši pri navigaciji in obdelavi geografskih informacij, postali vozniki taksijev in reševalnih vozil. Kar pomeni, da imajo manjše tveganje za razvoj bolezni, ne glede na poklic, ki ga opravljajo.

