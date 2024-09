Pokvarjen Boeingov Starliner se je na Zemljo vrnil brez posadke

Starliner je 5. junija z dvema astronavtoma poletel proti Mednarodni vesoljski postaji, kjer bi po prvotnih načrtih moral ostati dober teden dni. To je bila tudi zadnja preizkušnja pred pridobitvijo certifikata za izvajanje komercialnih prevozov.

Potem pa se je zapletlo, saj so zaznali nepričakovane okvare pogonskih motorjev in uhajanje plina. Inženirji so več tednov ugotavljali, kaj je narobe in kako bi napake lahko odpravili, vendar se je kasneje NASA odločila, da je varneje, če se Starliner na Zemljo vrne sam, člana posadke Butch Wilmore in Suni Williams pa s konkurenčnim plovilom SpaceX Crew Dragon, a vrnila se bosta lahko šele februarja 2025.

V soboto zgodaj zjutraj je tako 'okvarjena' kapsula v obliki kapljice pristala v vesoljskem oporišču White Sands v Novi Mehiki, njen spust pa so upočasnila padala in blažile zračne blazine. Pot od vesoljske postaje do trdnih tleh na Zemlji je trajala šest ur.