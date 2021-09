Segrevanje Arktike povzroča ekstremne zime v delih ZDA

Kot je pojasnil naš hišni prognostik Rok Nosan , je tudi dogajanje pri nas povezano z dogajanjem na skrajnem severu poloble, kjer nastaja polarni vrtinec. To je vrteča gmota zelo mrzlega zraka z nizkim zračnim tlakom, ki se običajno zadržuje nad Arktiko in se jeseni zaradi večje temperaturne razlike med polom in ekvatorjem okrepi. Polarni predeli v zimskem času namreč veliko več toplote oddajo v vesolje, kot pa jo prejmejo od Sonca, nasprotno pa območje okoli ekvatorja vse leto od Sonca prejema več toplote, kot jo odda v vesolje.

Kot so zdaj po poročanju BBC ugotovili znanstveniki, so satelitski podatki v zadnjih štirih desetletjih pokazali, kakšne učinke ima naraščajoče segrevanje ozračja na Arktiko na polarni vrtinec. Segrevanje v regiji je tam namreč veliko bolj izrazito kot v preostalem svetu in je že povzročilo nenadno taljenje morskega ledu. Znanstvenike že dolgo skrbijo posledice segrevanja na tem območju za preostail planet.

Nova študija tako kaže, da segrevanje na Arktiki pomembno vpliva na zimsko vreme v Severni Ameriki in Vzhodni Aziji. Avtorji so v raziskavi zapisali, da taljenje ledu v Barentsovem in Karskem morju vodi do močnejšega sneženja nad Sibirijo in prenosa odvečne energije, ki vpliva na vetrove nad severnim polom. Vročina na koncu povzroči raztezanje vrtinca, ki nato omogoča, da ekstremno hladno vreme steče v ZDA, pojasnjujejo znastveniki. Od začetka satelitskih opazovanj leta 1979 se je število teh dogodkov povečalo, so ugotovili. Znanstveniki verjamejo, da je ta proces februarja letos povzročil tudi smrtonosni hladni val v Teksasu. Tam so doživeli več kot teden ekstremnega mraza, ki je povzročil izpade elektrike in pomanjkanje vode. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer je umrlo več kot 70 ljudi.