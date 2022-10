Policistični jajčniki: se da brez hormonov?

Pred časom smo govorili z več ženskami s sindromom policističnih ovarijev (PCOS) . "PCOS bolnic se drži stigma, da smo lene in debele, nihče pa ne vidi, da smo hude bolnice," je na primer dejala 43-letnica, ki je s pomočjo umetne oploditve pred leti dvakrat rodila, v času po bariatrični operaciji želodca pa izgubila tudi 90 kilogramov. Mlada dekleta, ki jih je PCOS že zdravstveno prizadel, pa razkrivajo, da od ginekologov in osebnih zdravnikov večkrat ne prejmejo ustrezne obravnave. "Iz ambulante sem odšla razočarana, brez odgovorov," nam je zaupala 27-letnica, ki je s pomočjo nove ginekologinje po devetih mesecih končno spet dobila menstruacijo. 21-letnici so medtem rekli, da ni dovolj hud primer. Kljub zdravljenju je menstruacijo dobivala na 14 dni, v začetku pa tudi prebavne motnje z močnimi krči. Večkrat se je v skrbeh obrnila na svojo ginekologinjo, ki pa ji je predpisala še dodatne hormonske tablete in tablete za bolečine.

Tudi v zasebni ginekološki ambulanti DC Strah že nekaj let zaznavajo odpor mlajših žensk do predpisovanja hormonskega zdravljenja. Ginekologinja primarijka Darija Strah se je zato odločila, da bo ubrala drugačen pristop, ki bo PCOS obravnaval celostno. Z ekipo strokovnjakov so pripravili multidisciplinarno zdravljenje PCOS, kjer tri glavne strokovnjakinje – ginekologinja, klinična dietetičarka in psihiatrinja – opravijo vse potrebne preiskave, postavijo diagnozo z ugotovijo glavnega vzrok za nastanek sindroma ter s pomočjo dodatnih strokovnjakov in posameznico oblikujejo najbolj primeren pristop k zdravljenju.

"Kar do 88 odstotkov žensk s PCOS je prekomerno hranjenih ali debelih," opozarja dr. Irena Hren , klinična dietetičarka z 20-letnimi kliničnimi izkušnjami v ambulantni in hospitalni prehranski obravnavi oseb s podhranjenostjo, s sladkorno boleznijo, debelostjo, številnimi drugimi bolezenskimi stanji in starostnikov. Kot pravi, so prvi korak pri zdravljenju PCOS spremembe življenjskega sloga.

Tretji temelj za doseganje trajnostnih uspehov je sestava individualnega programa pravilnega telesnega gibanja glede na sposobnosti posameznice. "Kineziološka obravnava je smiselna za tiste, ki imajo zaradi prekomerne telesne teže že težave s sklepi ali je njihova gibalna sposobnost omejena zaradi drugih razlogov," pojasnjuje zdravnica. Poudarila je še, da je ključno delo na sebi, ki je kljub podpori skoraj v celoti odvisno od posameznice same. "Dermatološka in estetska obravnava prekomerne poraščenosti in zdravljenje aken sta poleg prehranske intervencije najbolj zaželen del celostne obravnave, zato z zdravnico za estetsko zdravljenje redno sodelujemo," dodaja Strahova.

Klinični dietetik sestavi individualna priporočila prehrane ter glede na zdravstveno stanje vsake posameznice uvede potrebna hranila in dodatna prehranska dopolnila. Z mesečnim sledenjem vodi hujšanje pri ženskah s presnovim fenotipom PCOS glede na temeljni vzrok bolezni in prilagaja prehranske intervencije.

Program temelji na priporočilih uveljavljenih smernic za zdravljenje PCOS, a hkrati predstavlja inovativen pristop. "Pomanjkljivost programa sicer predstavlja plačljivost storitev," pravi Strahova, saj slovensko zdravstvo takšnega pristopa zdravljenja ne krije. V program so vključene vse potrebne zdravniške obravnave in laboratorijske preiskave za postavitev diagnoze ter potrebnega zdravljenja različnih PCOS fenotipov, zasnovan pa je na šest ali dvanajstmesečnem spremljanju posameznice. Poleg nehormonskega pristopa zdravljenja je cilj osvojitev temeljev sledenja zdravemu slogu življenja.

"Te spremembe vključujejo omejitev energijskega vnosa, ureditev prehrane, normalizacijo spanja in telesno vadbo za vzdrževanje zdrave telesne mase," pravi, a opozarja, naj prehranski ukrepi in spremembe življenjskega sloga ne bodo usmerjeni le na indeks telesne mase, ampak tudi na potencialne spremembe v presnovi glukoze in maščob, prehranske primanjkljaje in prisotnosti dejavnikov tveganja za motnje hranjenja in neustrezne vzorce prehranjevanja. Pojasnila je, da lahko s primerno načrtovano prehrano in uvedbo določenih prehranskih dopolnil vplivamo na uravnavanje krvnega sladkorja, naslovimo ugotovljena pomanjkanja hranil, zmanjšamo vnetne procese in oksidativni stres ter podpremo imunski sistem in delovanje črevesja.

"Ženske s PCOS imajo na splošno manj ugoden življenjski slog kot ženske brez PCOS, zlasti na področju prehrane, in so manj telesno dejavne," pravi Hrenova.

Kakšna je najprimernejša dieta za PCOS?

Optimalna dieta za ženske s PCOS kljub številnim raziskavam še vedno ni točno določena, toda z dokazi podprta prehranska priporočila svetujejo varovalno uravnoteženo prehrano z veliko zelenjave in sadje ter polnozrnatih žitaric, ob omejitvi energijskega vnosa, pravi Hrenova. Za vse te ženske so koristne tudi diete, ki ugodno regulirajo telesno maso in občutljivost za inzulin. Ženskam s prekomerno telesno maso se predpiše 30-odstotni energijski primanjkljaj ali 500–750 kcal/dan (običajno od 1.200 do 1.500 kcal/dan), seveda ob upoštevanju individualnih energijskih potreb, izhodiščne telesne mase in stopnje telesne aktivnosti.

Tudi prehranska dopolnila, kot so vitamini, minerali in zeliščni izvlečki, so lahko učinkovit dodatek k dieti, vse bolj obetavna pa je tudi uporaba nekaterih maščobnih kislin (omega-6 maščobna kislina – linolenska kislina, omega-3-maščobne kisline), esencialnih aminokislin (n-acetil cistein), vitaminov (inozitol, vitamin D), antioksidantov (resveratrol) in mineralov (magnezij, krom). "Ob spodbudnih rezultatih je inozitol v mednarodnih smernicah že sprejeto prehransko dopolnilo," pravi Hrenova in dodaja, da je prehrana z antioksidanti in zelišči zelo učinkovita v boju proti kroničnemu vnetju (npr. kurkuma) in pri izboljšanju maščobno spremenjenih jeter (npr. pegasti badelj, črna kumina). Za zdravljenje pogosto prisotne porušene črevesne mikroflore je učinkovita uvedba probiotikov.

Opozorila je še, da ima večina žensk neuravnoteženo prehrano, predvsem zaradi pomanjkanja prehranskih vlaknin, omega-3-maščobnih kislin, kalcija, magnezija, cinka in vitaminov (folne kisline, vitamina C, vitamina B12 in vitamina D) in zaradi presežka enostavnega sladkorja saharoze, natrija, skupnih maščob, nasičenih maščobnih kislin in holesterola.

"Raziskave ugotavljajo tudi značilno drugačno prehranjevanje od običajnega, na primer drug čas zaužitja zajtrka in kosila," še pravi. Pri ženskah s PCOS, ki so mlajše od 30 let, je bil dokumentiran nižji vnos folne kisline. "Ti podatki podpirajo verjetnost slabšega življenjskega sloga pri ženskah s PCOS in so dragoceno izhodišče za načrtovanje prehranskih ukrepov," je še povedala in poudarila, da stroge omejitve energijskega vnosa ne prinesejo pričakovanih dolgoročnih rezultatov.

Zelo pomembna je tudi telesna dejavnost

Velike koristi za zdravje prinaša telesna dejavnost, saj zmanjšuje tveganje za visok krvni tlak, smrtnost zaradi bolezni srca in žilja, razvoj rakavih bolezni in nastanek sladkorne bolezni, poudarja Strahova, ki dodaja, da prispeva tudi k boljšemu duševnemu zdravju. Kot pravi, bi morala telesna vadba vključevati tako vaje za vzdržljivost kot tudi vaje za moč. "Dokazano je, da fizična aktivnost in vadba pri ženskah s PCOS izboljšata simptome policističnih jajčnikov, tako ob izgubi telesne mase kot tudi neodvisno od izgube teže," zatrjuje.