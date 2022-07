Poljski inštitut domače mačke uvrstil med 'invazivne tujerodne vrste'

Uvrstitev mačk na ta seznam Solarz brani s tem, da se vse več znanstvenikov strinja, da imajo domače mačke škodljiv vpliv na biotsko raznolikost, saj polovijo in pobijejo veliko ptic in sesalcev. Mačke po njegovih podatkih samo na Poljskem pobijejo okoli 140 milijonov ptic na leto. Zato po njegovem mnenju izpolnjujejo vse kriterije za uvrstitev med tujerodne invazivne vrste.

Dorota Suminska , veterinarka in avtorica knjige Srečna mačka, je v televizijskem soočenju z znanstvenikom opozorila, da mačke ne morejo biti glavni krivec za upadanje biotske raznolikosti, pri tem pa je izpostavila še druge vzroke, kot so onesnaženost okolja in gradnja modernih steklenih fasad, v katere se ptice pogosto zaletijo med letom.

Na inštitutu so zato pred dnevi objavili dodatno pojasnilo, v katerem so poudarili, da nasprotujejo vsakršnemu krutemu ravnanju z živalmi. Dodali so, da je njihova klasifikacija v skladu s smernicami Evropske unije. Poudarili so še, da s to uvrstitvijo zgolj priporočajo lastnikom mačk, da omejijo čas, ko so njihovi hišni ljubljenčki na prostem, še posebej v času razmnoževanja ptic.

Na inštitutu so še zapisali, da so Felis catus udomačili pred okoli 10.000 leti v prvih visokih civilizacijah na območju današnjega Bližnjega vzhoda, zato je ta vrsta z znanstvenega vidika za Evropo tujerodna.