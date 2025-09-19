Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Polom na odru: Zuckerberga pri predstavitvi novih AI očal ta niso ubogala

Washington , 19. 09. 2025 07.02 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
26

Mark Zuckerberg je predstavil novo linijo AI očal. Nova Meta Ray-ban očala z vgrajeno umetno inteligenco stanejo 799 dolarjev (670 evrov), ponujajo pa tudi mali zaslon za obvestila. A kar bi morala biti predstavitev tehnološkega dosežka, se je izkazalo za popoln polom na odru. Očala namreč sploh niso razumela ukazov na odru, publika pa je ob fiasku težko zadrževala smeh.

Kot poroča Businessinsider, se je predstavitev v napačno smer obrnila med predstavitvijo pomoči pri kuhanju. Zuckerberg je razložil, da bi umetna inteligenca uporabnika morala voditi pri pripravi hrane, bot naj bi pomagal z nasveti pri pripravi. Zuckerberg je besedo nato predal prehranskemu vplivnežu Jacku Mancusu, ki naj bi s pomočjo umetne inteligence naredil omako za zrezek. A umetna inteligenca je na vprašanje, kako naj se loti priprave, sprva molčala, potem pa mu je svetovala le, da naj uporabi sezamovo olje in sojino omako. Ko je vplivnež ponovil vprašanje, kako naj začne, pa je umetna inteligenca poskrbela za nekaj smeha. Medtem ko je stal za prazno posodo, mu je namreč dejala: "Osnovne sestavine ste že zmešali". Zuckerberg je pojasnil, da je težava v slabi WiFi povezavi v dvorani: "Ironija vsega skupaj je, da leta porabiš za izdelavo tehnologije, potem pa te ujame slab WiFi".

Predstavitev je znova prevzel Zuckerberg, ki je nadaljeval s predstavitvijo očal Meta Ray-Ban Display skupaj s t.i. nevronsko zapestnico. Kot je povedal, je to eden posebnih trenutkov, "ko želimo pokazati, v kaj smo vložili svoja življenja"

Predstavitev AI očal
Predstavitev AI očal FOTO: AP

Kot je opisal, je Ray-Ban Display najnovejši dodatek k liniji pametnih očal Meta. Ne le, da ima glasovno pomoč in funkcije kamere, kot so Meta Ray-Ban, ki so na voljo že dve leti, ampak ima tudi head-up zaslon ali HUD, ki se prikaže na desni strani očal in prikazuje obvestila, ne da bi uporabniki morali gledati v telefon. Med predstavitvijo  je Zuckerberg uporabil zapestnico za tipkanje sporočil Andrewu Bosworthu, glavnemu tehnološkemu direktorju Mete. Toda demonstracija je šla narobe, ko je Zuckerberg predlagal, da bi z Bosworthom opravil video klic. Izvršni direktor je večkrat z roko poskušal prevzeti klic z zapestnico, vendar nič ni delovalo, preden je Bosworth prekinil neuspešne poskuse. "Ta WiFi je brutalen", je dejal Bosworth.

"Ja, ne vem," je odgovoril Zuckerberg. "Ta 'bug' bomo odpravili kasneje. Te stvari vadiš 100-krat, potem pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo." Zagotavljam vam, da nihče ni zaradi tega bolj razburjen kot jaz, saj mora moja ekipa zdaj odkriti, zakaj to ni delovalo," je dodal Bosworth.

meta ai predstavitev mark zuckenberg
Naslednji članek

MI6 s pomočjo temnega spleta privablja nove vohune: najbolj zaželeni iz Rusije

Naslednji članek

Zapeljal z vozišča, trčil v škarpo in umrl

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jung
19. 09. 2025 08.53
Bodo porihtali. Vsekakor prej kot veliki koncern DARS cestne zastoje.
ODGOVORI
0 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
19. 09. 2025 08.51
Treba bo opravičit milijarde vržene v AI in razvoj, ki poteka prepočasi
ODGOVORI
0 0
a res1
19. 09. 2025 08.49
Kje je video?
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 09. 2025 08.51
zakerberg prepovedal objavo če se ne prijaviš na fb ali ig : )
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
19. 09. 2025 08.46
+1
eno najtežje sprejemljivih dejstev je da lahko takšni bureki pridejo do takšnih pozicij. Celotna družba najbogatejših zemljanov dela nekaj koristnega tale fb pa ig je pa kar nekaj. Ogromno je uporabnikov potem pa še nastopijo verniki v virtualne valute in potem se podre vsa logika zdravega razuma. In potem ponzijeve sheme sodno preganjajo povsod po svetu, ki so pravi balzam proti tem nebulozam.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
19. 09. 2025 08.38
+1
"Kaj misliš, da počneš, Dave?" ... :) malo butasto se sliši dobesedni prevod, .. ker v orig. jeziku žal ne gre skozi na tem portalu !!!
ODGOVORI
1 0
klop12
19. 09. 2025 08.34
+2
Ne rabš očal,da vidiš da so bedarija. In bodo kao izpodrinile telefone,malo morgen
ODGOVORI
5 3
Podlesničar
19. 09. 2025 08.50
Ti si še na Motoroli vrjetno
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
19. 09. 2025 08.32
+0
Kako bo šele čip v glavi deloval...
ODGOVORI
2 2
NeXadileC
19. 09. 2025 08.30
+1
Ni dovolj treniral, pred nastopom.
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
19. 09. 2025 08.27
+3
STOP Dave !!! ...
ODGOVORI
4 1
Rožle Patriot
19. 09. 2025 08.21
+6
AI je že sedaj svojeglava ... kaj šele bo ... !!!
ODGOVORI
7 1
461864
19. 09. 2025 08.18
+1
Jojk kako pišete te članke, da je polom ? A je pisun spploh pogledal predstavitev ali je samo z chatgpt prevedel članek?
ODGOVORI
5 4
Frzenk
19. 09. 2025 08.16
+3
😆🤦‍♂️
ODGOVORI
3 0
Dildoslav
19. 09. 2025 08.10
+8
Od kar ima WhatsApp aplikacijo, je ob vsaki posodobitvi slabša. Kje šele Facebook, ki je le še reklamni prostor in prostor za prevarante. Ne bi vzel teh očal, pa da so zastonj.
ODGOVORI
9 1
PomisliNaSonce
19. 09. 2025 08.28
-2
Z eno nogo pač preveč trdno stojiš v zgodovini, in pol ne dela tko kot treba. Mal pomisli, če bi tebe nekdo zaviral.... :)
ODGOVORI
0 2
PomisliNaSonce
19. 09. 2025 08.10
-7
Končno...vsi ki ste proti in ne verjamete. Nokia na tipke za vas še dela :)
ODGOVORI
3 10
zurc
19. 09. 2025 08.53
dela dela in dokler bo še omrežje gsm ga bom še vedno uporabljal
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
19. 09. 2025 08.05
+13
Facebook je bedarija.
ODGOVORI
15 2
davboj
19. 09. 2025 08.04
+7
Prihodnost AI???🤣
ODGOVORI
8 1
PomisliNaSonce
19. 09. 2025 08.11
-9
Komot ostaneš v zgodovini. Nekaj prostora je še za take, vedno bo :)
ODGOVORI
2 11
shadow_777
19. 09. 2025 08.11
+6
Janšist?
ODGOVORI
6 0
severnik
19. 09. 2025 08.03
-5
Tudi microsoftu so se vsi smejali, pa poglejte kje je....
ODGOVORI
2 7
progresivnidaveknastanovanja
19. 09. 2025 08.49
microsoftu se ni nihče smejal, že od samega začetka je imel realen potencial
ODGOVORI
0 0
nutrio
19. 09. 2025 08.02
+8
Vadil je 100 krat... skoraj bi mu uspelo prodati še en krep izdelek :D
ODGOVORI
9 1
TriangelT
19. 09. 2025 08.00
+8
zuckerberg al zuckenberg? dejte prebrat za sabo
ODGOVORI
8 0
Rožle Patriot
19. 09. 2025 08.39
Šugerberg ... !!!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256