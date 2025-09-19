Polom na odru: Zuckerberga pri predstavitvi novih AI očal ta niso ubogala

Kot poroča Businessinsider , se je predstavitev v napačno smer obrnila med predstavitvijo pomoči pri kuhanju. Zuckerberg je razložil, da bi umetna inteligenca uporabnika morala voditi pri pripravi hrane, bot naj bi pomagal z nasveti pri pripravi. Zuckerberg je besedo nato predal prehranskemu vplivnežu Jacku Mancusu , ki naj bi s pomočjo umetne inteligence naredil omako za zrezek. A umetna inteligenca je na vprašanje, kako naj se loti priprave, sprva molčala, potem pa mu je svetovala le, da naj uporabi sezamovo olje in sojino omako. Ko je vplivnež ponovil vprašanje, kako naj začne, pa je umetna inteligenca poskrbela za nekaj smeha. Medtem ko je stal za prazno posodo, mu je namreč dejala: "Osnovne sestavine ste že zmešali" . Zuckerberg je pojasnil, da je težava v slabi WiFi povezavi v dvorani: "Ironija vsega skupaj je, da leta porabiš za izdelavo tehnologije, potem pa te ujame slab WiFi".

Predstavitev je znova prevzel Zuckerberg, ki je nadaljeval s predstavitvijo očal Meta Ray-Ban Display skupaj s t.i. nevronsko zapestnico. Kot je povedal, je to eden posebnih trenutkov, "ko želimo pokazati, v kaj smo vložili svoja življenja" .

Kot je opisal, je Ray-Ban Display najnovejši dodatek k liniji pametnih očal Meta. Ne le, da ima glasovno pomoč in funkcije kamere, kot so Meta Ray-Ban, ki so na voljo že dve leti, ampak ima tudi head-up zaslon ali HUD, ki se prikaže na desni strani očal in prikazuje obvestila, ne da bi uporabniki morali gledati v telefon. Med predstavitvijo je Zuckerberg uporabil zapestnico za tipkanje sporočil Andrewu Bosworthu, glavnemu tehnološkemu direktorju Mete. Toda demonstracija je šla narobe, ko je Zuckerberg predlagal, da bi z Bosworthom opravil video klic. Izvršni direktor je večkrat z roko poskušal prevzeti klic z zapestnico, vendar nič ni delovalo, preden je Bosworth prekinil neuspešne poskuse. "Ta WiFi je brutalen", je dejal Bosworth.

"Ja, ne vem," je odgovoril Zuckerberg. "Ta 'bug' bomo odpravili kasneje. Te stvari vadiš 100-krat, potem pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo." Zagotavljam vam, da nihče ni zaradi tega bolj razburjen kot jaz, saj mora moja ekipa zdaj odkriti, zakaj to ni delovalo," je dodal Bosworth.