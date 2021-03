Pomanjkanje računalniških čipov: podražitev avtomobilov in telefonov?

Tudi mogočni Apple, družba, vredna skoraj dva bilijona evrov, in največji kupec polprevodnikov na svetu, ki letno zanje porabi 50 milijard evrov, je bil lansko leto prisiljen za dva meseca odložiti lansiranje težko pričakovanega iPhone 12.

"Čipi so vse," pravi Neil Campling, medijski in tehnološki analitik pri bančni skupini Mirabaudu. "Tu se dogaja popolna nevihta dejavnikov ponudbe in povpraševanja. Dejansko pa obstaja nova količina povpraševanja, ki ji ni mogoče slediti. Vsi smo v krizi in ta se poslabšuje."

Avtomobilsko podjetje Ford je pred kratkim ukinilo izmene v dveh avtomobilskih tovarnah in sporočilo, da bi letos zaradi pomanjkanja čipov lahko utrpelo več kot dve milijardi evrov manjši dobiček. Podobno so sporočili iz podjetja General Motors, medtem ko Nissan zmanjšuje obseg proizvodnje v tovarnah v Mehiki in ZDA.