Pomemben preboj: baterija iz morske soli, ki lahko bistveno zmanjša stroške

"Naša baterija lahko bistveno zmanjša stroške, hkrati pa zagotavlja štirikrat večjo zmogljivost shranjevanja kot litij," je izpostavil Zhao. Takšni akumulatorji sicer niso nov koncept. Obstajajo že 50 let, vendar so bile do sedaj prisotne slabše alternative s kratkim življenjskim ciklom energije. Vendar je ta nova baterija drugačna. Znanstveniki so spremenili elektrode, da bi izboljšali reaktivnost žvepla, ključnega elementa, ki določa zmogljivost shranjevanja. Raziskovalci Univerze v Sydneyju pravijo, da je nastali izdelek pokazal izjemno visoko zmogljivost in izjemno dolgo življenjsko dobo pri sobni temperaturi.

Ker je morska sol prisotna povsod, bi lahko predstavljala alternativo litij-ionskim baterijam."Ko sonce ne sije in veter ne piha, potrebujemo visokokakovostne rešitve za shranjevanje, ki so lahkodostopne na lokalni ali regionalni ravni," je dejal Zhao. "Takšne rešitve, ki so izdelane iz virov, kot je natrij, ki ga je mogoče predelati iz morske vode, lahko zagotovijo tudi večjo energetsko varnost v širšem smislu in omogočijo več državam, da se pridružijo zelenemu prehodu," še dodaja. Raziskovalci nameravajo zdaj nove celice izboljšati in tržiti.

Zakaj so baterije tako pomembne pri obnovljivih virih energije?

Ker se ozračje segreva, je treba nujno preiti na obnovljive vire energije, kot sta veter in sonce. Vendar obnovljivi viri energije niso vedno tako stabilni kot drugi viri, kar pomeni, da so potrebne baterije za shranjevanje te električne energije za poznejšo uporabo. Številne baterije so izdelane iz redkih zemeljskih kovin, kot so litij, grafit in kobalt.

Za doseganje podnebne nevtralnosti bo EU do leta 2030 potrebovala 18-krat več litija, kot ga trenutno uporablja, do leta 2050 pa skoraj 60-krat več. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je septembra dejala, da bodo litij in redke kovine kmalu pomembnejši od nafte in plina. Toda te kovine imajo svojo ceno. Pridobivanje litija lahko povzroči pomanjkanje vode, izgubo biotske raznovrstnosti, poškodbe funkcij ekosistemov in degradacijo tal. Pridobivanje večjega obsega je tudi finančno drago. Tu bi lahko baterija morske soli predstavljala alternativo.