Pomemben preboj v zdravljenju neozdravljive bolezni: upočasnili potek

BBC poroča o preboju na področju obravnave Huntingtonove bolezni. Prvi simptomi Huntingtonove bolezni se običajno pojavijo v 30. ali 40. letih in so običajno usodni v dveh desetletjih, nova terapija pa odpira možnost, da bi zgodnejše zdravljenje preprečilo pojav simptomov.

Čustvena raziskovalna ekipa je sporočila, da podatki kažejo, da se je bolezen po terapiji pri bolnikih upočasnila za 75 %. To pomeni, da bi upad, ki bi ga običajno pričakovali v enem letu, trajal štiri leta po zdravljenju, kar bi bolnikom omogočilo desetletja več kakovostnega življenja, je povedala profesorica Sarah Tabrizi, ki je bila del ekipe. Novo zdravljenje je vrsta genske terapije, ki se izvaja med 12 do 18 ur dolgo operacijo možganov. Profesorica Tabrizi, direktorica Centra za bolezni Huntington na University College London, je rezultate opisala kot spektakularne. "Nikoli ne bi pričakovali kar 75-odstotne upočasnitve napredovanja bolezni," je pojasnila.

Eden od bolnikov se je lahko po invalidski upokojitvi vrnil na delo, drugi pa še vedno hodijo, čeprav naj bi glede na pričakovan potek bolezni že potrebovali invalidski voziček. Zdravljenje bo verjetno zelo drago. Vendar pa je to novo upanje pri bolezni, ki prizadene ljudi v najboljših letih, so sklenili raziskovalci.