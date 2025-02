Pomembno odkritje v Egiptu: našli prvo grobnico po Tutankamonovi

Odkritje egipčanske kraljeve grobnice v dolinah tebanske nekropole blizu mesta Luksor je presenetilo britansko-egipčansko ekipo raziskovalcev. Prepričani so bili namreč, da so grobnice faraonov iz 18. dinastije oddaljene več kot dva kilometra, bližje Dolini kraljev.

Grobnica je bila sicer povsem prazna, a ne zato, ker bi bila izropana. "Namerno so jo izpraznili," pravi Litherland. Kasneje so ugotovili, da je bila grobnica le nekaj let po faraonovem pokopu poplavljena - zgrajena je bila namreč pod slapom. Vsebino grobnice so tako verjetno že takrat preselili na drugo lokacijo.

Po njegovih besedah veliko stopnišče in zelo velik hodnik v grobnici nakazujeta faraonovo veličino, čeprav sprva niso vedeli, da gre za faraonovo grobnico. "Ko med raziskovanjem odkriješ nekaj, česar nisi pričakoval tam, je to resnično čustven dogodek," pravi raziskovalec, ki je dejal, da je, ko je zagledal ženo, ki ga je čakala na površju, planil v jok.

V grobnici so odkrili fragmente alabastrnih kozarcev, ki so nosili napisa z imeni Tutmoz II. in Hačepsut. Litherland ugotavlja, da so se ti delci verjetno odlomili, ko so selili grobnico na drugo lokacijo. "Hvala bogu, da so se zlomili, saj smo tako ugotovili, čigavo grobnico smo odkrili," je dodal.

Raziskovalci so sicer mumificirane ostanke faraona Tutmoza II. našli pred dvema stoletjema, vendar njegovega prvotnega grobišča niso nikoli odkrili. Gre za prvo grobnico, ki so jo egiptologi odkrili po Tutankamonovi (leta 1922). "To je prva kraljeva grobnica, ki so jo odkrili po prelomni najdbi pogrebne komore kralja Tutankamona leta 1922," je potrdil tudi egiptovski minister za turizem in starine Sherif Fathy.