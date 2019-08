V Pompejih odkrili 'čarodejevo zakladnico'

Arheologi so v antičnih Pompejih, v ostankih lesenega zaboja, odkrili "čarodejevo zakladnico", polno predmetov, ki so verjetno pripadali ženski, pravi direktor arheološkega parka Pompeji Massimo Osanna . Les se je skozi leta razkrojil, vulkanski pepel pa je ohranil bronaste tečaje zabojnika, v katerem so se med drugim nahajali kristali, keramični predmeti, ametisti in jantar.

Osanna meni, da je bolj verjetno, da so predmeti pripadali služabnici ali sužnji kot lastnici hiše. To sklepajo predvsem na podlagi dejstva, da v zaboju ni bilo predmetov iz zlata, ki je bil med višjim slojem Rimljanov najbolj priljubljen. "Gre za predmete iz vsakdanjega življenja ženske, izjemni so prav zato, ker pripovedujejo zgodbe, življenjepis ljudi, ki so živeli v tem mestu, ki so skušali pobegniti izbruhu," pripoveduje.

V isti hiši, kjer so našli "čarodejevo zakladnico", so arheologi odkrili tudi sobo, v njej pa deset trupel, med njimi so ženske in otroci. Arheologi bodo s pomočjo DNK analize poskušali ugotoviti povezavo med najdenimi žrtvami v hiši. "Morda je dragoceni zaboj pripadal eni od žrtev."

Domneva tudi, da so predmete uporabljali pri različnih ritualih, in sicer kot talismane, ki naj bi odganjali nesrečo, manj verjetno je, da so jih nosili kot okrase. Sama hiša pa je verjetno pripadala premožnejšemu moškemu na višjem položaju, na kar kaže kakovost jantarja in steklenih kroglic.