Ponaredki 'čudežne' injekcije za hujšanje: podganji strup in težke kovine

Zdravilo, ki se v primeru zdravljenja simptomov sladkorne bolezni prodaja pod imenom Wegovy, v primeru načina uporabe za izgubo kilogramom pa pod imenom Ozempic, se v Evropi lahko dobi le na recept in po posvetovanju z zdravnikom. A glas o njegovih 'magičnih sposobnostih' je od hollywoodskih zvezdnic in ameriških vplivnic seveda prišel na drugi breg Atlantika, zato se je povpraševanje po čudežnem zdravilu, ki hitro in brez naporov topi maščobo, močno dvignilo tudi v Evropi.

Samo na Irskem so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zaznali petkrat več na črno uvoženega semaglutida (učinkovine, ki se nahaja v zdravilu Ozempic) kot v letu 2022. Ker učinkovine regulatorji niso preverili, pa morda sploh ni varna za uporabo. V zmesi se lahko skrivajo tudi strupene težke kovine in podganji strup, opozarjajo regulatorji.

V Franciji so se stvari lotili drugače – tam so namreč v lekarnah zaznali povečano število ponarejenih receptov, ki predpisujejo uporabo zdravila.

Evropska unija ima sicer v takem primeru v veljavi smernice, s katerimi varuje potrošnike. Med njimi je tudi posebna oznaka, ki se pojavi le na spletnih straneh preverjenih prodajalcev zdravil in lekarn. A to najverjetneje ne bo dovolj, opozarjajo strokovnjaki.

Težava pa ob tem (znova) odpira vprašanje, ali so veljavni ukrepi Unije dovolj in ali jih morda ne bi bilo treba posodobiti. Samo marca leta 2020 se je na primer pojavilo vsaj 100.000 novih domen, ki so imela v imenu besede covid, corona in virus.