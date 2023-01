Ponesrečena izstrelitev prve rakete: 'Počutimo se grozno'

Z ozemlja Združenega Kraljestva so nekaj minut po 23. uri zvečer po našem času izstrelili prvo raketo v zgodovini. Plovilo LauncherOne z devetimi sateliti je proti nebu poneslo predelano Boeingovo letalo 747, imenovano tudi Kozmično dekle. A tu se je zapletlo. Ob dvigu letala na dovoljšno višino in izstrelitvi rakete v zrak, ta ni mogla spustiti satelitov.

Ob vzletu Kozmičnega dekleta je po letališču odmevala skladba rock skupine Rolling Stones Start me up, po kateri je misija tudi dobila ime. Približno dva tisoč navdušencev, ki si je z zagotovljeno vstopnico izstrelitev ogledalo v živo, je bučen aplavz ob vzletu zamenjalo za popolno tišino. "Zdi se, da ima raketa napako, zaradi katere satelitov ne bo mogla razporediti v orbito," je dejal operater. Navdušenje se je uro po vzletu letala, ko je to izstrelilo raketo, razblinilo. Novica, da je raketa LauncherOne utrpela anomalijo, je namreč razočaralo tudi opazovalce, piše SkyNews.

Če bi se LauncherOne lahko dvignil na 500 kilometrov nadmorske višine, bi obkrožil Zemljo in devet satelitov v orbito izpustil nad Avstralijo. "Držimo pesti, da bo drugi poskus uspešen," so dejali v množici.

'To je hudo, tekle so solze'

"Razočarani smo. Počutimo se grozno, a bomo poskusili znova" pa je znanstvenik Archer opisal občutke sodelujočih. Dodal je, da so sicer vedeli, da pri poskusih vedno obstaja tveganje za neuspeh. Vodja prvega licenciranega vesoljskega pristanišča v Združenem Kraljestvu Melissa Thorpe je priznala, da so se ekipi ob novici, da misija ni bila uspešna, zasolzile oči. "Ne bom lagala. To je hudo. Ko smo se zbrali so tekle solze in bilo je zelo vznemirljivo," je povedala.