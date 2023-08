Ponoči se ozrite v nebo: Saturn viden s prostim očesom

Plinasti velikan Saturn bo danes ponoči zasvetil najsvetleje v tem letu. Ta konec tedna se namreč šesti planet nahaja točno nasproti Soncu z Zemljo v sredini, njegova ploskev pa je zato odlično osvetljena. Planet s prstani bo mogoče videti s prostim očesom.

A Saturn ne bo le v opoziciji. Prav v teh dneh bo namreč dosegel tudi perigej in se Zemlji približal na 1,2 milijarde kilometrov. To je enako osemkratniku razdalje med Zemljo in Soncem. Ko sta planeta med seboj najbolj oddaljena, pa ju ločuje 1,7 milijarde kilometrov, kar je enako 11-kratniku razdalje med našim planetom in osrednjo zvezdo našega Osončja.