Poplave v Sudanu: Nil ogroža starodavne piramide

Okoli 200 kilometrov severovzhodno od današnje sudanske prestolnice Kartum stojijo arheološki zakladi, ki pričajo o veličini starodavnega kraljestva Kuš. Piramide, templji, palače mesta Meroa na vzhodni strani Nila so okoli 1000 let, vse od 8. stoletja pr. n. št. do 4. stoletja n. št., predstavljali središče kraljestva, dandanes pa predstavljajo del svetovne kulturne dediščine.

In prav to antično dediščino sudanske oblasti poskušajo zaščititi pred poplavami, s črpanjem vode in vrečami peska, je za AFP dejal arheolog Marc Maillot. Da reka Nil prestopi svoje bregove, ni nič nenavadnega, a letošnje poplave so obsežnejše kot ponavadi. Nivo Modrega Nila se je povzpel na 17,57 metra, AFP navaja ministrstvo za vode. To je najvišji zabeležen nivo, odkar so ga pred približno stoletjem začeli spremljati."Poplave tega prostora še nikoli niso prizadele," pravi Maillot. "Situacija je trenutno pod nadzorom, a če bo Nil še naraščal, ukrepi, ki smo jih sprejeli, ne bodo dovolj."

Po vsej državi so hude poplave in zemeljski plazovi do sedaj terjali vsaj 100 življenj, brez strehe nad glavo je ostalo več tisoč ljudi. Vlada je v petek razglasila trimesečno izredno stanje.