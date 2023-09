Uspešna vrnitev posadke, ki je v šestih mesecih 2976-krat obkrožila Zemljo

Posadko, imenovano Crew-6, ki je na ISS odpotovala marca, so sestavljali Američana Stephen Bowen in Warren Hoburg, Rus Andrej Fedjajev in Sultan al-Nijadi iz Združenih arabskih emiratov. Nazaj na Zemljo jih je pripeljala vesoljska kapsula Dragon Endeavour podjetja SpaceX Elona Muska, ki je pred dobrim tednom dni na ISS odpeljala drugo štiričlansko ekipo.

Astronavti so povedali, da so si tik pred odhodom s postaje v nedeljo zgodaj zjutraj zaželeli vročo prho, skodelico kave in morski zrak.