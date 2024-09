Posadka zasebne misije Polaris Dawn izvedla prvi vesoljski sprehod

Vodja zasebne misije Polaris Dawn, milijarder Jared Isaacman , in članica odprave Sarah Gillis sta danes izvedla prvi komercialni vesoljski sprehod in tako spisala zgodovino. Vse dosedanje vesoljske sprehode so namreč v okviru vladno financiranih misij izvedli profesionalni astronavti.

Najprej je iz kapsule izstopil milijarder Isaacman, nato pa še Gillisova, inženirka podjetja SpaceX. "Doma moramo vsi še veliko narediti. Toda od tukaj je svet pravzaprav videti popolno," je dejal Isaacman, ko je izstopil iz kapsule in si ogledal Zemljo iz vesolja. Milijarder petdnevno zasebno odpravo tudi sofinancira.

Astronavta sta sicer zunaj plovila preživela skupno okoli pol ure, pri tem pa sta izvedla serijo testov novorazvitih vesoljskih oblek podjetja SpaceX.

Musk pogleduje proti Marsu

To je bilo sicer Isaacmanovo drugo potovanje v vesolje. Podjetnik in ostali trije člani posadke – med katerimi sta poleg Gillisove še druga inženirka in strokovnjakinja za vesoljske odprave pri SpaceX Anna Menon ter Scott Poteet, upokojeni pilot ameriških zračnih sil – so bili pred potovanjem podvrženi temeljitemu usposabljanju.

Misija je sprva poletela celo dlje v vesolje kot Mednarodna vesoljska postaja (ISS) in dosegla razdaljo 870 milj (1400 kilometrov) od Zemlje. To je bila tudi najdaljša razdalja, ki jo je v vesolju opravila človeška posadka v zadnjih desetletjih. Nato so se spustili na približno polovico te razdalje, kjer so izvedli vesoljski sprehod, kar sicer velja za najnevarnejši del astronavtovega dela.