Posebna čistilna ladja 'požela' prvo plastiko v Tihem oceanu

Izumitelj in ustanovitelj istoimenske neprofitne organizacije Boyan Slat je v sredo v Rotterdamu javnosti sporočil, da je njihov čistilni sistem v zaplati odpadkov prvič ujel plastiko. Cilj projekta je v petih letih očistiti polovico tega zloglasnega otoka smeti, ki je velik za dve Franciji.

Čistilna ladja je opremljena s sistemom iz 600 metrov dolgega lovilca plastike, sestavljenega iz cevi, napolnjenih z zrakom, v obliki črke U. Cilj sistema z vzdevkom 001 je s pomočjo morskih tokov zajeti plastiko in jo nato prepeljati na celino na recikliranje. Pod cevmi je velika mreža, ki sega tri metre globoko in katere namen je zajeti tudi plastiko, ki lebdi tik pod morsko gladino.

Slat si je s svojo idejo že pred časom prislužil naziv Šampion Zemlje in s tem postal najmlajši dobitnik najprestižnejše okoljevarstvene nagrade, ki jo podeljujejo Združeni narodi.

Sistem so minulo leto preizkušali, v preteklosti pa se mu je plastika še "izmikala". Z veliko mrežo pa so ustvarili neke vrste ogromno zaporo, ki lebdi na gladini in plastiki preprečuje, da bi se izmaknila čistilnemu sistemu.

Uspelo jim je doseči tudi mikroplastiko

Kot je še povedal Slat, je njihov projekt kot prvi požel plastiko iz plavajočega otoka odpadkov, z veliko mrežo pa jim je uspelo doseči tudi mikroplastiko. "In zaradi tega mislimo, da lahko dejansko očistimo oceane," je dodal. "Danes je velik dan,"je še komentiral.

Čistilna ladja je na preizkušnjo proti zaplati odpadkov iz San Francisca izplula 9. septembra. Slat, ki se je ideje za čiščenje morja domislil pred sedmimi leti, ko je bil še v srednji šoli, namerava v prihodnosti ustvariti veliko večjo, 100 kilometrov dolgov zaporo v obliki črke V, ki bi jo sestavljale velike gumijaste boje v obliki blazin.

