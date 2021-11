Poslanci sprejeli težko pričakovani zakon o znanstvenoraziskovalni dejavnosti

Državni zbor je z 80 glasovi za in nobenim proti izglasoval predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki po mnenju vlade kot predlagateljice zagotavlja pogoje za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Omogočil naj bi tudi boljše vključevanje v evropski in svetovni raziskovalni prostor.

Zakon med drugim ureja stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, možnosti nagrajevanja odličnih raziskovalcev in odprtega dostopa do znanstvenih objav. Cilj je, da delež javnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost doseže en odstotek bruto domačega proizvoda, in sicer s povečanjem državnega financiranja za najmanj 0,08-odstotne točke letno. Zakon javnim raziskovalnim organizacijam prinaša tudi več avtonomije, vključno s prenosom premoženja države, ki ga imajo v upravljanju, v njihovo last, omogoča tudi lažje pogoje pri podeljevanju koncesij znanstvenoraziskovalnim inštitucijam. Poudarek je še na vračanju slovenskih raziskovalcev iz tujine in učinkovitejšem prenosu znanja ter inovacijskem sodelovanju z gospodarstvom. Zakon prav tako naslavlja etiko in integriteto v znanosti, tudi z vzpostavitvijo nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti. Zakon bo stopil v veljavo 1. januarja 2022.