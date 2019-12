Poslikave lova, ki prikazujejo polčloveška bitja z živalskimi glavami, stare 44.000 let

Stenske poslikave, ki so jih odkrili v indonezijski jami, segajo kar 44.000 let v preteklost in tako predstavljajo najstarejši primer figurativne umetnosti človeštva. Najdba pa kaže tudi na obstoj napredne umetniške kulturne, kaže nova raziskava.

Na indonezijskem otoku Sulavesi so že pred dvema letoma v jami naleteli na stenske poslikave, ki prikazujejo starodavni lov oziroma divje živali, ki jih preganjajo polčloveški in polživalski lovci s sulicami v rokah. Ekipa z avstralske univerze Griffith je potrdila, da poslikave segajo 43.900 let v preteklost, kaže študija, objavljena v reviji Nature."Ta prizor lova je trenutno najstarejši slikovni prikaz pripovedništva ter najstarejša figurativna umetnost na svetu," besede raziskovalcev navaja AFP. Naslikane živali naj bi predstavljale manjšega bizona, medtem ko imajo lovci človeška telesa in glave ptic ali plazilcev. In prav te podobe kažejo na to, da so si bili tedanji prebivalci tega območja sposobni predstavljati stvari, ki na svetu niso obstajale. Upodobljeni so v rdečkastorjavih barvah.

Stenska poslikava v jami v Indoneziji FOTO: APTN Video

"Nikoli še nisem videl česa podobnega,"je ob tem dejal arheolog Adam Brumm. "Ne vemo natančno, kaj pomeni, a zdi se, da gre za lov, ki ima morda mitološko ali nadnaravno konotacijo." Poslikave so sicer v dokaj slabem stanju, a vendarle je na njihovi podlagi mogoče sklepati, da je na tem območju pred 44.000 leti obstajala napredna umetniška kultura s folkloro, religioznimi miti in duhovnimi prepričanji. Nekateri strokovnjaki so sicer že izrazili dvom v to, da gre za eno poslikavo oziroma en prizor. Domnevajo, da bi šlo lahko za več posameznih poslikav, ki so nastajale več tisoč let. Upodabljanje človeka poleg živali drugod po svetu je sicer postalo običajno šele pred približno 10.000 leti.

