Posnetki skritega rova v Keopsovi piramidi v Gizi

Nedaleč stran od vhoda v 4500 let staro in 139 metrov visoko Keopsovo piramido se nahaja še vhod v skriti rov. Približno 90-metrska podzemna pot bi lahko vodila do novih odkritij, so prepričani raziskovalci. Rov oziroma sobana naj bi bila dovolj velika za več ljudi.

A kako so prišli na sled novi poti? Kot so razložili na egipčanskem ministrstvu za antiko, so rov odkrili v okviru projekta skeniranja piramid, ki so ga zagnali leta 2015. Pri tem si pomagajo z neinvazivnimi infrardečimi termalnimi kamerami, ki pregledujejo območje, pa tudi 3D-simulacijami, ki na podlagi podatkov ustvarijo morebitne slike skrivnostnega podzemlja.

Po odkritju so ga pregledali še s šestmilimetrsko kamero, posnetek pa predstavili širši javnosti.