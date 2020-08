Posodobitve za boeing 747-400 naložijo kar z disketo

Prve variante, ki so poletele leta 1988, se počasi že upokojujejo. Pandemija covida-19 je ponekod upokojevanje letal pospešila, saj se pričakuje, da bo letalska industrija potrebovala nekaj let, da bodo v večjem številu potrebna širokotrupna letala. Zato letijo z novejšimi letali, ki so bolj varčna, stara letala, ki so zvesto služila lastnikom, pa počasi odhajajo na "večna parkirišča". Tam jih bodo ali razrezali ali pa se bo zanje mogoče našel kakšen kupec.

Podjetje Pen Test Partners je opravljalo pregled na enem od takšnih letal, ki so ga parkirali na "večnem parkirišču". Na spodnjem videu so predstavili notranjost letala, povedali tudi, da so trije motorji že bili prodani in manjkajo. Ni mogoče točno videti, katera letalska družba ga je imela nazadnje v lasti, barva motorjev pa nakazuje, da je bil to najverjetneje British Airways.

To letalo naj bi bilo zgrajeno konec devetdesetih let in tisti, ki so videli že nekaj pomladi, se bodo dobro spomnili 3.5 disket. No, na tem 747 so morali vsakih 28 dni posodobiti navigacijski in operativni računalnik. In to seveda ni bilo samo na eni disketi, tako da je moral inženir v pravilnem vrstnem redu nalagati eno disketo za drugo.

Biritsh Airways je seveda skozi leta posodabljal svoje 747-400, tako da so bili na sedežih zdaj ekrani in sistem za osebno zabavo, tudi internet, a kot povedo v videu, je bil ta sistem ločen od avionike in drugih kritičnih sistemov. Še vedno je deloval na tehnologiji iz devetdesetih let. Vprašanje je bilo, a je tako možno, da bi heker vdrl v sisteme letala?"Iz potniške kabine je to praktično nemogoče, sistemi niso povezani s kritičnimi sistemi."Sistem s pomočjo disket, ki je skozi čas dobival posodobitve, tudi bolje delujoči GPS, je deloval brezhibno in na številnih letalih še vedno deluje. Kot so zaključili, "če ni pokvarjeno in deluje, potem sistema ne poskušaj popraviti."