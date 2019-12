Postavili prvo 5G bazno postajo v Sloveniji

A1 Slovenija je testno zagnal svojo prvo bazno postajo s tehnologijo 5G. Bazna postaja je postavljena na vrhu poslovne stavbe A1 v BTC-ju in naj bi delovala samo v času testiranja, medtem ko je preostali čas izključena.

Iz A1 so sporočili, da želijo preizkusiti trenutne zmožnosti omrežja 5G in oceniti morebitne vplive tehnologije 5G na okolico tudi v lokalnem okolju, potem ko so to že storili v več drugih državah v Skupini A1 Telekom Austria. Skupaj z družbo BTC, s katero so podpisali partnerski dogovor o sodelovanju pri razvoju poslovnih modelov prihodnosti, želijo s postavitvijo bazne postaje 5G spodbuditi tudi razvoj poslovnih modelov, ki bodo temeljili na tehnologiji 5G. Pri vzpostavitvi testne bazne postaje 5G izhajajo iz izkušenj iz drugih držav v Skupini A1 Telekom Austria. Zlasti to velja za Avstrijo, kjer bo A1 v začetku leta 2020 že ponudil prve komercialne storitve na omrežju 5G, doslej pa je izvedel že več testnih projektov na tehnologiji 5G. V A1 Slovenija so na tehnologiji 5G doslej dosegli hitrost 1 Gbit/s in latenco 20 ms. "Toda pri testu tokrat hitrost in latenca nista v ospredju. Tehnologijo 5G smo vzpostavili v prvi vrsti zato, ker si želimo ustvariti celovito sliko, tako z vidika njenega delovanja kot z vidika njenih morebitnih vplivov na okolico, ki so v zadnjih mesecih precej izpostavljeni in jih bomo kot doslej redno spremljali tudi sami. V ta namen smo na naši spletni strani v sodelovanju s podjetjem Končar pripravili posebno aplikacijo, na kateri si lahko vsakdo ogleda trenutne ravni elektromagnetnega valovanja, ki jih oddaja bazna postaja,"so pojasnili v A1 Slovenija.

Tehnologija 5G FOTO: Shutterstock

Trenutne podatke o ravneh izpostavljenosti elektromagnetnemu polju, ki ga oddaja bazna postaja 5G na strehi poslovne stavbe A1 v BTC, si lahko vsakdo v vsakem trenutku ogleda na spletni strani A1.si/5g. Za vse, ki jih tehnologija 5G zanima podrobneje, so v A1 pripravili termine, v katerih si bo možno ogledati bazno postajo od blizu in se o delovanju tehnologije 5G pogovoriti s strokovnjaki A1 za področje mobilnega omrežja. Termini so prav tako objavljeni na spletni strani A1.si/5g. Testna bazna postaja 5G je postavljena na strehi poslovne stavbe A1 v ljubljanskem BTC Cityju, saj bodo s tehnologijo 5G po pričakovanjih najprej pokrita večja mesta, BTC City pa je okolje, ki je podobno mestu, a v njem ni prebivalcev. Bazna postaja deluje samo v času testiranja s strani A1, medtem ko je preostali čas izključena. Sočasno s predstavitvijo tehnologije 5G je A1 Slovenija podpisal tudi partnerski dogovor z družbo BTC o sodelovanju pri razvoju poslovnih modelov prihodnosti. V skladu z dogovorom bosta podjetji sodelovali predvsem pri razvoju poslovnih modelov s področja uporabniške izkušnje, trajnostnega razvoja in zdravja ter mobilnosti in pametnih mest. "BTC je imel že doslej vlogo pionirja na področju spodbujanja razvoja poslovnih modelov, ki bodo Slovenijo popeljali med najnaprednejše države na področju digitalizacije. Zato smo zelo zadovoljni, da bomo sodelovali pri odgovornem umeščanju naprednih digitalnih tehnologij in poslovnih modelov v okolje ter tako tudi v Slovenijo prenesli bogate izkušnje iz Skupine A1 Telekom Austria," so ob podpisu dogovora povedali v A1 Slovenija.

Bazna postaja je postavljena na vrhu poslovne stavbe A1 v BTC-ju. FOTO: Shutterstock