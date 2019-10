Posteljne stenice: nočno grizljanje, ki ni prav nič prijetno

Čeprav lahko te žuželke več tednov živijo brez hrane, se, če le imajo to možnost, hranijo enkrat tedensko. Odrasle stenice so rjave do rdečkasto-rjave barve, ovalne oblike in hrbtno-trebušno sploščene, velike od pet do šest milimetrov. Nahranjene s krvjo gostitelja so temno rdeče barve in okroglaste oblike, velikosti do 10 mm.

Nad posteljnimi stenicami so se pritoževali že antični Grki v petem stoletju pred našim štetjem. Omenjala sta jih tako grški komediograf Aristofan kot tudi filozof Aristotel. Žuželke so se razširile po svetu z vzpostavitvijo trgovskih poti – v sedmem stoletju so bile že na Kitajskem, do 11. stoletja pa v Nemčiji. S kolonialisti so stenice potovale tudi v Severno Ameriko in Avstralijo. Populacija teh nadležnih krvosesov je strmo upadla sredi 20. stoletja z uporabo insekticidov, kot je DDT. Od takrat so postale odporne na večino kemikalij, ki so jih uporabljali proti njim, številke pa so zopet narasle.

Ugrizi se vrstijo v ravni črti

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razlagajo, da je najpogostejši odziv pojav srbečih rdečih izboklinic. Seveda gre lahko tudi za pik druge živali – ugriz stenice tako najlažje prepoznamo po tem, da se pojavijo v ravni črti, saj se stenice premikajo z "lezenjem" in niso zmožne leteti. Piki so najpogosteje na obrazu, vratu, rokah in drugih, med spanjem lažje dostopnih predelih, pojasnjujejo na NIJZ. Pomembno je, da se ne praskamo, saj lahko zaradi tega pride do komplikacij in bakterijske okužbe vbodenega mesta. Da srbeči izpuščaji izginejo, traja kar nekaj časa, od enega do treh tednov. Zanemariti ne moremo niti čustvenih težav, ki so lahko zaradi močnega srbeža tudi posledica nespečnosti. Mnogi opisujejo tudi občutek "fantomskih pikov" še dolgo potem, ko stenic ni več. Seveda je tukaj tudi skrb, da smo stenice prinesli v svoj dom.