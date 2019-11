Postojnska človeška ribica zvezda serije 'Sedem svetov, en planet'

Tik po tem, ko so slovenski znanstveniki razkrili, da so skupaj z Danci in Kitajci odkrili genom človeške ribice, ki je petnajstkrat večji od človeškega, je BBC-jeva televizija predvajala peti del izjemne naravoslovne dokumentarne serije "Sedem svetov, en planet", posvečeni Evropi, v kateri so eno od glavnih vloge igrale postojnske človeške ribice, o katerih so nekoč mislili, da so "naraščaj zmajev".

VEČ VIDEOVSEBIN 04:09 Iz 24UR ZVEČER: Rok Kostanjšek o človeški ribici 03:14 Iz 24UR ZVEČER: Človeška ribica zvezda BBC serije