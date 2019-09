Pot Indije na Luno neuspešna: izgubili stik s pristajalnikom

Indija je upala, da bo postala četrta država za ZDA, Rusijo in Kitajsko, ki bi ji uspel pristanek na Luni in prva država na svetu, ki bi pristala na južnem polu Lune. A so znanstveniki danes v zgodnjih urah izgubili stik s plovilom Vikram, ko je bilo to le 2,1 kilometra od Lunine površine.

"Pristajanje pristajalnega modula Vikram je šlo po načrtih in zaznali smo normalen odziv," je dejal vodja Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO) Kailasavadivoo Sivan. Kasneje so izgubili stik, je dodal. Trenutno še preučujejo podatke. Sivan je ob tem zagotovil, da je s sondo Chandrayaan-2, ki je v Lunini orbiti, vse v redu in da deluje normalno.

Sivan je že pred tem opozoril, da je pristanek najtežji del postopka in manever poimenoval '15 minut groze'. Na pristajalniku je bil rover Pragyan, ki naj bi začel svojo pot nekaj ur po pristanku. Z njim naj bi med drugim raziskovali kraterje in skušali ugotoviti, koliko vode je na Luninih polih.