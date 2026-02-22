Pot okrog Lune znova preložili

Nasa namerava z misijo Artemis astronavte prvič po več kot 50 letih poslati na pot okrog Lune. Izstrelitev posadke proti Luni je bila najprej predvidena za 8. februar, vendar so jo zaradi puščanja vodika med testiranjem preložili na 6. marec. Zaradi tehničnih težav so izstrelitev zdaj znova preložili, kot najzgodnejši možni datum pa je Isaacman navedel začetek aprila.

Kot je pojasnil, bodo morali zaradi popravil premestiti raketo in kapsulo Orion z izstrelitvene ploščadi vesoljskega centra Kennedy v ameriški zvezni državi Florida nazaj v hangar, poročajo tuje tiskovne agencije.