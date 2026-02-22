Naslovnica
Znanost in tehnologija

Pot okrog Lune znova preložili

Cape Canaveral, 22. 02. 2026

Avtor:
N.L. STA
Artemis

Ameriška vesoljska agencija Nasa je zaradi tehničnih težav znova preložila izstrelitev posadke z raketo Artemis 2 na pot okrog Lune. Predstavnik Nase Jared Isaacman je v soboto na družbenem omrežju X sporočil, da je treba odpraviti težavo z oskrbo s helijem v eni od stopenj rakete, zato za marca predvidena izstrelitev rakete ni mogoča.

Nasa namerava z misijo Artemis astronavte prvič po več kot 50 letih poslati na pot okrog Lune. Izstrelitev posadke proti Luni je bila najprej predvidena za 8. februar, vendar so jo zaradi puščanja vodika med testiranjem preložili na 6. marec. Zaradi tehničnih težav so izstrelitev zdaj znova preložili, kot najzgodnejši možni datum pa je Isaacman navedel začetek aprila.

Kot je pojasnil, bodo morali zaradi popravil premestiti raketo in kapsulo Orion z izstrelitvene ploščadi vesoljskega centra Kennedy v ameriški zvezni državi Florida nazaj v hangar, poročajo tuje tiskovne agencije.

Leta 2028 naj bi nova posadka skušala pristati v bližini južnega pola Lune.
Leta 2028 naj bi nova posadka skušala pristati v bližini južnega pola Lune.
FOTO: Profimedia

Misija Artemis 2 bo uporabila Nasino raketo Space Launch System za izstrelitev treh ameriških in kanadskega astronavta na pot okrog Lune, kar bo prvi takšen polet od zadnje misije Apollo leta 1972. Prihajajoča misija bo pripravila teren za drugo posadko, ki naj bi leta 2028 skušala pristati v bližini južnega pola Lune.

kakorkoliže
22. 02. 2026 10.47
A niso bili že na luni pred 50 leti, zdaj pa ne morejo niti okrog nje?
Watcherman
22. 02. 2026 09.56
Je spet nateg in laž za namen izstrelitev rakete za pot okrog Lune kar se bo slej kot prej zgodilo,ko bodo težave odpravljene in bo resničen dogodek phahaha?.
