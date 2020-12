Potapljači v mrežo 'ujeli' skrivnostno Enigmo

Slavni šifrirni stroj so v morju odkrili potapljači, ki jih je najela okoljevarstvena skupina WWF. Ekipa je iskala zapuščene ribiške mreže v zalivu Gelting na severu Nemčije. "Kolega je priplaval k meni in rekel: tam je mreža s starim pisalnim strojem," je za tiskovno agencijo dpa povedal Florian Huber , vodilni potapljač.

Ekipa je hitro spoznala, da je našla zgodovinski artefakt, in kontaktirala oblasti in muzej, ki je nato neprecenljivo najdbo prevzel, piše DW.

Strokovnjaki domnevajo, da je bil stroj v zadnjih dneh vojne odvržen z nemške vojne ladje. Prav tako menijo, da je malo verjetno, da je trirotorski stroj Enigma prišel iz podmornice, ker so nacistične podmornice uporabljale bolj zapletene štirirotorske naprave, ki pa so povzročale največ preglavic zaveznikom.

Enigmo in njene šifre je zelo težko razvozlati, če ne poznate pravilnega zaporedja številnih elementov v napravi (rotor, električna vtičnica, abecedni obroč, mešalec signalov oz. scrambler). V teoriji je vsak signal oziroma črko mogoče spraviti na 158,962,555,217,826,360,000 možnih rešitev. Obstajali sta tudi dve vrsti naprave Enigma: manj kompleksna (kot je bila najdena na dnu Baltskega morja), ki so jo uporabljali v letalstvu, kopenski vojski in tudi v mornarici, pa veliko kompleksnejša s štirimi rotorji, ki je imela še tri dodatne v rezervi (torej skupno osem rotorjev). Slednje so bile najbolj varovane in skoraj izključno namenjene podmorniškim enotam.

Enigma je ena najslavnejših vohunskih zgodb 20. stoletja, saj je zaveznikom predstavljala številne preglavice in priložnosti. Najbolj zanimivo dejstvo je, da Nemci do konca vojne niso vedeli, da je zaveznikom uspelo razvozlati skrivnosti Enigme, še manj bi verjeli, da so to že storili Poljaki.

Oseba, ki je bila med bolj zaslužnimi za razvozlanje tega nevarnega orožja, pa je bil Alan Turing, ki je znan po tem, da je med drugo svetovno vojno v Bletchley Parku znatno pripomogel k razbitju nemških šifer, s "Turingovo bombo" pa tudi k razbitju šifriranja Enigme. Napisal je tudi prvi računalniški program za prvi programabilni elektronski računalnik na svetu, angleški Colossus II.

Turing je bil sicer leta 1952 kaznovan zaradi homoseksualnih odnosov, ki so bili takrat na Otoku prepovedani. Prestal je kemično kastracijo, umrl pa je leta 1954, pri starosti 41 let, in sicer zaradi zastrupitve s cianidom v domnevnem samomoru. Leta 2013 ga je kraljica Elizabeta II. posthumno pomilostila.