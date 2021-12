'Potegniti je treba moralno in pravno črto proti ubijanju ljudi s stroji'

Za razliko od obstoječega polavtonomnega orožja, kot so droni, popolnoma avtonomno orožje nima "stikala za uničenje", s katerim upravljajo ljudje. Namesto tega prepušča odločitve o življenju in smrti senzorjem, programski opremi in strojnim procesom.

Mnogi menijo, da je ureditev te industrije še posebej nujna potem, ko je marčevsko poročilo odbora ZN navedlo, da naj bi v Libiji izvedli prvi napad z avtonomnim dronom. In tako je generalni sekretar ZN Antonio Guterres spodbudil 125 podpisnic Konvencije o določenem konvencionalnem orožju (CCW), naj pripravijo "ambiciozen načrt" o novih pravilih, poroča Al Jazeera.

Toda v petek konferenca CCW ni uspela začrtati nadaljnjih pogovorov o razvoju in uporabi smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov (LAWS).

Države proizvajalke tovrstnih sistemov, ki v njihov razvoj vlagajo ogromna sredstva, so ​​preprečile večini udeleženk, da bi se dogovorili o korakih za vzpostavitev pravno zavezujočih pravil o uporabi tega orožja.

Viri so tiskovni agenciji Reuters po pogovorih povedali, da so Rusija, Indija in Združene države Amerike med državami, ki so nasprotovale regulaciji LAWS. ZDA so opozorile tudi na prednosti LAWS, vključno z "natančnostjo".

"Pri sedanji stopnji napredka hitrost tehnološkega razvoja prehiteva naše razprave," je dejal švicarski veleposlanik za razorožitev Felix Baumann in izrazil nezadovoljstvo nad izidom pogovorov.

Med tistimi, ki so izrazili razočaranje nad izidom pogovorov, je bil tudi Mednarodni komite Rdečega križa (ICRC).

"To je res zamujena priložnost in to vsekakor ni tisto, kar je potrebno za odziv na tveganja, ki jih predstavlja avtonomno orožje," je o izidu pogovorov dejal Neil Davison, svetovalec v pravnem oddelku pri ICRC.

Verity Coyle, višja svetovalka pri Amnesty International, pa je dejala, da je "CCW še enkrat več dokazal svojo nezmožnost, da doseže pomemben napredek".

Richard Moyes, koordinator pri Stop Killer Robots, pa je prepričan, da morajo vlade "potegniti moralno in pravno črto proti ubijanju ljudi s stroji". Dejal je, da je to nujno, da bi "preprečili katastrofalne humanitarne posledice robotov morilcev".