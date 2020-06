Kako v času covid-19 potekajo operacije?

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Število operativnih posegov se od sredine aprila, ko so v zdravstvu začeli ponovno sprejemati tudi nenujne paciente, počasi povečuje. Novica o operaciji pa pri večini ljudi vzbudi nelagodnost in strah pred neznanim, zato je dobro, da pred posegom vemo, kaj nas čaka. V novomeški bolnišnici smo preverili ves postopek operacije. Od prihoda v operacijski blok do prebujevalnice.