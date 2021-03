50.000 potresov v zadnjih treh tednih: bo na Islandiji izbruhnil vulkan?

Največja aktivnost se namreč odvija dobrih 30 kilometrov od prestolnice Reykjavik, kjer pa izbruha vulkana niso zabeležili že zadnjih 800 let. To je prvič, da tako dolgotrajne nize potresov beležijo v neposredni bližini islandske prestolnice, je za Euronews dejal Pall Einarsson , profesor geofizike na islandski univerzi. "Za veliko ljudi so potresi vsak dan popolnoma nova izkušnja." Tresljaji do sedaj večje škode niso povzročili.

Na tem območju tako že potekajo priprave na morebitni izbruh vulkana, tudi načrti za spremembo toka lave, če pride do izbruha. Podobne ukrepe so leta 1973 sprejeli na bližnjem otoku Heimaey. Strokovnjaki menijo, da bo, če pride do izbruha v bližini Reykjavika, to predvsem izbruh lave – v nasprotju z izbruhom vulkana Eyjafjallajokull leta 2010, ko je oblak gostega dima in pepela za več tednov zaustavil letalski promet na stari celini.