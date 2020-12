Potrjeno: Srbi zadeli tudi drugega F-117, ki se je komaj vrnil 'domov'

Ne glede na tehnologijo "stealth" je vsako letalo možno sestreliti, označevanje s tarčnimi sistemi pa je obratnosorazmerno učinkovito s kvadratom razdalje. Posplošeno, če letalo protiletalsko baterijo preleti z majhno razdaljo, ga je, ne glede na napredno tehnologijo, možno zadeti, saj žarčenje radarjev premaga sisteme, ki naj bi letalo naredili manj vidne. Dani je to vedel, preučeval njihove prejšnje poti in postavil "past" za letalo F-117 s klicno oznako "Vega 31".

Jugoslovanska protiletalska obramba je letala F-117 pogosto zaznavala in jim sledila, a letal zaradi zastarelih sistemov niso uspeli označiti s tarčnimi sistemi. Ti pa so bili ključnega pomena, da bi protiletalska raketa imela natančno vodenje do cilja. F-117 se je na njihovih radarjih pojavljal in izginjal, a so nato naredili ključno napako, ki jo je Dani izkoristil – držali so se določenih koridorjev, kar je njihove poti naredilo predvidljive.

Ideja za letalo F-117 je nastala v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je bila kljub napredni tehnologiji v času bombardiranja ZR Jugoslavije leta 1999 stara skoraj 30 let. Bombnik B-2, ki je prav tako temeljil na tehnologiji "stealth", je nastal na podlagi drugačnih in veliko naprednejših tehnologij, kot pa so povedali v ZDA, tega niso nikoli uspeli tako dobro zaznati, da bi proti njemu poletele rakete.

Pilot Vege 31, podpolkovnik Darrell Patrick Zelko , je 27. marca letel na misiji nad Beogradom, v sklopu katere je uspešno zadel cilje in se vračal v domače oporišče. Ameriška vojska se je zavedala, da so jugoslovanski protiletalski sistemi zastareli, a še vedno predstavljajo nevarnost za nevidna letala, ki so precej neokretna in nimajo sistemov, ki bi lahko zmedla te rakete. Njihova zmanjšana vidnost je najboljša obramba. Ravno zato so letala letela po natančno določenih koridorjih, pri katerih so s pomočjo drugih letal določali, da nimajo protiletalskih sistemov in radarjev.

Dani je torej videl, da ta letala uporabljajo te "varne" koridorje, in postavil svojo baterijo ravno na enem od njih ter s pomočjo tarčnih sistemov uspel letalo označiti in nato tudi sestreliti. To so poskušali večkrat, a tokrat, kot je Dani kasneje povedal, je F-117 naredil napako, da je odprl vrata z bombami, ki jih je hranil v trupu, kar pa je zadoščalo, da je raketa sistema "Neva" našla cilj. Zgodbo so večkrat predstavili na različnih kanalih, Dani in Zelko pa sta kasneje postala tudi prijatelja, srbska propaganda pa je sestrelitev dobro izkoristila. To jim ni pomagalo, saj so letalske sile zveze Nato še vedno imele skoraj popoln nadzor zraka na ZR Jugoslavijo, a z obilico previdnosti.

Govorice, da so zadeli dve letali

Dolga leta se je govorilo, da naj bi Dani na to noč zadel tudi drugo letalo, a je sam to zanikal, saj je dejal, da so sledili in zadeli le eno. Novinarji in strokovnjaki v ZDA pa so opazili, da sta v registru teh letal po koncu vojne manjkali dve letali, po nekaterih raziskavah celo tri. Ker ni bilo jasno, ali so ta letala izgubili v bojih, so jih upokojili, ali pa so bila izgubljena v nesreči, so skozi leta nastale številne govorice. Ena izmed njih je bila, da so Srbi uspeli zadeti tudi drugo letalo. Upokojeni podpolkovnik Charlie Hainline, s klicno oznako "Tuna", je zdaj to potrdil.

V podcastu za portal The Afterburnje potrdil govorice, da so srbske protiletalske enote zadele tudi drugo letalo, ki se je komaj vrnilo v oporišče v Nemčijo. Večina podrobnosti je še vedno zaupnih, a kar je povedal, je zanimivo in kaže, da so morali Američani premisliti način delovanja teh nevidnih letal.

Tuna ni povedal, kdaj je prišlo do drugega incidenta, a se je, kot piše Afterburn, to zgodilo po tem, ko je bilo sestreljeno prvo letalo. Mediji v Evropi so pisali o nekakšnem incidentu s F-117, ki naj bi se zgodil konec aprila oziroma v začetku maja 1999, torej skoraj mesec dni po sestrelitvi Vege 31.