Potrošniške organizacije vložile pritožbo proti Meti, TikToku in Googlu

"Danes, 21. maja 2026, je evropska krovna potrošniška organizacija BEUC skupaj s 30 članicami iz 27 držav, tudi z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS), pri Evropski komisiji in pristojnih nacionalnih organih vložila pritožbe proti družbam Meta, TikTok in Google, ker niso ustrezno naslovile širjenja goljufivih finančnih oglasov na svojih platformah, kot to od njih zahteva evropski Akt o digitalnih storitvah (DSA)," so sporočili z ZPS.

Naša raziskava žal kaže skrb vzbujajoča neskladja med tem, kar te platforme trdijo, da počnejo, in resničnim stanjem. Meta, TikTok in Google ne le da proaktivno ne odstranjujejo goljufivih oglasov, ampak tudi storijo zelo malo, ko so na takšne prevare opozorjeni. Agustín Reyna, generalni direktor BEUC

Pojasnili so, da so potrošniške organizacije samo med lanskim decembrom in letošnjim marcem omenjenim platformam prijavile skoraj 900 oglasov, za katere obstaja sum, da kršijo zakonodajo EU. Platforme so na podlagi teh prijav odstranile le 27 odstotkov oglasov, medtem ko je bilo kar 52 odstotkov prijav zavrnjenih ali prezrtih. "To pomeni, da je na stotine finančnih prevar še vedno aktivnih in vsak mesec dosežejo več kot 200 milijonov evropskih potrošnikov ter povzročajo nadaljnje finančne izgube in drugo škodo," poudarjajo na ZPS. Potrošniške organizacije zdaj Evropsko komisijo in nacionalne koordinatorje za digitalne storitve pozivajo, naj raziščejo ukrepe, ki jih Meta, TikTok in Google izvajajo za zmanjševanje sistemskih tveganj, povezanih s finančnimi prevarami, ter od njih zahtevajo ravnanje, skladno z DSA. V primeru nadaljnjega nespoštovanja bi morala Evropska komisija platformam izreči globe, so prepričani.

Med oškodovanimi pogosto prevladujejo posamezniki iz ranljivejših skupin, zlasti starejši, opozarjajo na ZPS. FOTO: Shutterstock