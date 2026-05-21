Potrošniške organizacije vložile pritožbo proti Meti, TikToku in Googlu

"Danes, 21. maja 2026, je evropska krovna potrošniška organizacija BEUC skupaj s 30 članicami iz 27 držav, tudi z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS), pri Evropski komisiji in pristojnih nacionalnih organih vložila pritožbe proti družbam Meta, TikTok in Google, ker niso ustrezno naslovile širjenja goljufivih finančnih oglasov na svojih platformah, kot to od njih zahteva evropski Akt o digitalnih storitvah (DSA)," so sporočili z ZPS.
Pojasnili so, da so potrošniške organizacije samo med lanskim decembrom in letošnjim marcem omenjenim platformam prijavile skoraj 900 oglasov, za katere obstaja sum, da kršijo zakonodajo EU. Platforme so na podlagi teh prijav odstranile le 27 odstotkov oglasov, medtem ko je bilo kar 52 odstotkov prijav zavrnjenih ali prezrtih. "To pomeni, da je na stotine finančnih prevar še vedno aktivnih in vsak mesec dosežejo več kot 200 milijonov evropskih potrošnikov ter povzročajo nadaljnje finančne izgube in drugo škodo," poudarjajo na ZPS.
Potrošniške organizacije zdaj Evropsko komisijo in nacionalne koordinatorje za digitalne storitve pozivajo, naj raziščejo ukrepe, ki jih Meta, TikTok in Google izvajajo za zmanjševanje sistemskih tveganj, povezanih s finančnimi prevarami, ter od njih zahtevajo ravnanje, skladno z DSA. V primeru nadaljnjega nespoštovanja bi morala Evropska komisija platformam izreči globe, so prepričani.
"V skladu z Aktom o digitalnih storitvah morajo Meta, TikTok in Google vzpostaviti učinkovite mehanizme za boj proti goljufivim oglasom in zmanjšanje tveganj za potrošnike. Naša raziskava žal kaže skrb vzbujajoča neskladja med tem, kar te platforme trdijo, da počnejo, in resničnim stanjem. Meta, TikTok in Google ne le da proaktivno ne odstranjujejo goljufivih oglasov, ampak tudi storijo zelo malo, ko so na takšne prevare opozorjeni. Ključno je, da Meta, TikTok in Google odgovarjajo za svoja dejanja. Če ne bodo učinkovito naslovili finančnih prevar, ki krožijo na njihovih platformah, bodo goljufi še naprej vsakodnevno dosegali milijone evropskih potrošnikov, ki bodo izpostavljeni tveganju izgube od več sto do več tisoč evrov," je na težavo opozoril generalni direktor organizacije BEUC Agustín Reyna.
"Na Zvezo potrošnikov Slovenije se obrača vse več potrošnikov, ki so bili žrtve spletnih finančnih prevar ali pa so bili njihovim poskusom izpostavljeni prek družbenih omrežij in spletnih platform. Med oškodovanimi pogosto prevladujejo posamezniki iz ranljivejših skupin, zlasti starejši, ki težje prepoznajo vedno bolj izpopolnjene oblike spletnih prevar in manipulativnih oglasov. Posebej skrb vzbujajoče je, da se številni goljufivi oglasi kljub prijavam še naprej prikazujejo uporabnikom," pa je dejala Petra Lovišček, vodja pravne službe na ZPS. Opozorila je, da trenutno breme prepoznavanja in izogibanja prevaram v preveliki meri nosijo potrošniki sami.
