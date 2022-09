Poveljstvo Mednarodne vesoljske postaje prvič v roke Evropejki

Generalni direktor ESA Josef Aschbacher je dejal, da je Samantha med misijo Minerva močno prispevala k znanstvenim in operativnim uspehom postaje. "Predvidevam, da bo pod njenim poveljstvom še naprej uspevala," je dejal. "Samantha prejema našo popolno podporo pri opravljanju te pomembne vodilne vloge. Nobenega dvoma ni, da bo njeno vodstvo zagotovilo nadaljnji uspeh misije," je dejal tudi vodja Evropskega astronavtskega centra in vodja programa ISS Frank De Winne .

Spregovoril pa je tudi direktor za raziskovanje ljudi in robotov pri evropski agenciji David Parker, ki je dejal, da je Smanatha s svojim bogatim znanjem in izkušnjami odlična kandidatka za to vlogo. "Kot prva Evropejka na položaju poveljnice ponovno premika meje zastopanosti žensk v vesoljskem sektorju," je dodal.

Cristoforettijeva, ki je sicer v vesolju drugič, bo uradno postala poveljnica po tradicionalni, simbolični predaji ključa iz rok prejšnjega poveljnika kolega, člana posadke Ekspedicije 67 Olega Artemjeva. Predajo ključa, ki se bo odvila 28. septembra, bo ESA tudi neposredno prenašala.

V okviru misije Minerva je italijanska astronavtka doslej vodila orbitalni segment ZDA in nadzorovala dejavnosti v ameriških, evropskih, japonskih in kanadskih modulih postaje, je sporočila ESA. Po prevzemu nove vloge pa bo postala tudi prva ženska iz Evrope na tem položaju in peti evropski poveljnik oziroma poveljnica. Pred njo so sicer mesto zasedali astronavti ESA Frank De Winn, Alexander Gerst, Luca Parmitano in Thomas Pesquet.