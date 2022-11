Povratek na Luno s kapsulo brez posadke Orion

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Nasina kapsula Orion je dosegla Luno, se obrnila in preletela 128 kilometrov na poti do Lunine orbite. Kapsula s tremi testnimi lutkami je poletela že v sredo, s čimer so ZDA naredile velik korak bližje vrnitvi astronavtov na Lunino površino prvič po koncu programa Apollo pred 50 leti.